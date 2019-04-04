У Тимошенко отреагировали на предложение Зеленского о роли "арбитра" в дебатах с Порошенко
4 апреля, 2019, 20:16
Руководительница ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко не определилась, соглашаться ли на предложение кандидата в президенты Владимира Зеленского о роли арбитра во время дебатов с Петром Порошенко
Об этом сообщили в пресс-службе Тимошенко, передает "Общественное" .
"Мы видели ролик, у нас есть время подумать", - сказал представитель Тимошенко.
Ранее Владимир Зеленский предложил Тимошенко роль "независимого арбитра" на дебатах между кандидатами в президенты Украины.
Напомним, Зеленский вызвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский".
Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
В НСТУ заявили, что за дебаты на "Олимпийском" должны платить штабы кандидатов и рассказали, кому доверят вести дебаты.
Порошенко готов заплатить половину аренды "Олимпийского".
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