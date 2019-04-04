У Тимошенко отреагировали на предложение Зеленского о роли "арбитра" в дебатах с Порошенко

4 апреля, 2019, 20:16

Об этом сообщили в пресс-службе Тимошенко, передает "Общественное" .

"Мы видели ролик, у нас есть время подумать", - сказал представитель Тимошенко.

Ранее Владимир Зеленский предложил Тимошенко роль "независимого арбитра" на дебатах между кандидатами в президенты Украины.

Напомним, Зеленский вызвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский".

Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.

В НСТУ заявили, что за дебаты на "Олимпийском" должны платить штабы кандидатов и рассказали, кому доверят вести дебаты.

Порошенко готов заплатить половину аренды "Олимпийского".