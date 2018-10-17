Российские тюремщики рассказали, чем кормят Сенцова

17 октября, 2018, 11:48

Представители Федеральной службы исполнения наказаний РФ заявили, что кормят украинского политзаключенного Олега Сенцова молочными, мясными и рыбными продуктами, а также овощами, сладким чаем и печеньем

Об этом сообщил заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, передает ТАСС.

"Например, сегодня утром на завтрак у него была овсяная каша, кисломолочные продукты, в том числе йогурты, паровые мясные шарики. На обед - суп с картофелем и мясным бульоном с кусочками говядины, на второе - картофельное пюре с паровой говядиной, овощи и кисель. На ужин - рыбное суфле с диетическим соусом, гречневая каша, салат из тертой моркови, сладкий чай и печенье. На полдник - стакан кефира", - сказал Максименко.

Тюремщик также опроверг сообщение о госпитализации Сенцова и плохое состояние органов политзаключенного, а также заявил о восстановлении массы тела до 80,2 кг.

"Слухи о его госпитализации не соответствуют действительности. Его состояние мы оцениваем как стабильное и хорошее. Процесс его восстановления опережает все графики, которые установили врачи. На сегодняшнее утро его вес составил 80,2 кг, то есть он практически восстановил тот вес, с которого начал голодовку. Все органы работают хорошо и врачи довольны тем, как идет процесс восстановления. Он остается под контролем врачей, они считают, что голодовка была прекращена более чем вовремя, это позволило избежать возможных необратимых процессов. Сейчас он занимается специальной лечебной гимнастикой и продолжает работать над сценарием", - добавил Максименко.