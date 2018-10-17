Российские тюремщики рассказали, чем кормят Сенцова
Об этом сообщил заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, передает ТАСС.
"Например, сегодня утром на завтрак у него была овсяная каша, кисломолочные продукты, в том числе йогурты, паровые мясные шарики. На обед - суп с картофелем и мясным бульоном с кусочками говядины, на второе - картофельное пюре с паровой говядиной, овощи и кисель. На ужин - рыбное суфле с диетическим соусом, гречневая каша, салат из тертой моркови, сладкий чай и печенье. На полдник - стакан кефира", - сказал Максименко.
Тюремщик также опроверг сообщение о госпитализации Сенцова и плохое состояние органов политзаключенного, а также заявил о восстановлении массы тела до 80,2 кг.
"Слухи о его госпитализации не соответствуют действительности. Его состояние мы оцениваем как стабильное и хорошее. Процесс его восстановления опережает все графики, которые установили врачи. На сегодняшнее утро его вес составил 80,2 кг, то есть он практически восстановил тот вес, с которого начал голодовку. Все органы работают хорошо и врачи довольны тем, как идет процесс восстановления. Он остается под контролем врачей, они считают, что голодовка была прекращена более чем вовремя, это позволило избежать возможных необратимых процессов. Сейчас он занимается специальной лечебной гимнастикой и продолжает работать над сценарием", - добавил Максименко.
- Напомним, Олег Сенцов в заполярной российской колонии объявил голодовку с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- После очередного кризиса со здоровьем Сенцов согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси на день. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить. Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем. Сестра Сенцова написала, что его состояние катастрофическое и он близок к смерти.
- Более ста европейских деятелей культуры призвали Россию освободить Сенцова. Депутаты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС добиться освобождения политзаключенного. Великобритания требует немедленно освободить Сенцова. У Путина ответили матери Сенцова, что ее сын должен сам обратиться с просьбой о помиловании.
- Он написал завещание на свое творчество, у него нехватка кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровье политзаключенного потерпело непоправимый вред.
- 5 октября российские тюремщики заявили, что Сенцов прекратил голодовку. Позже Сенцов объяснил в письме, что был вынужден прекратить голодовку, поскольку его собирались кормить насильно против его воли.
- Сестра Сенцова Наталья Каплан опровергла сообщения о госпитализации украинца в реанимацию.
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