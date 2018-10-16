Сестра Сенцова опровергла, что он в реанимации
16 октября, 2018, 23:31
Двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан заявила, что не говорила на брифинге в Киеве о том, что ее брат находится в реанимации
Об этом она написала в Facebook.
"Сегодня был брифинг, посвященный работе над фильмом Олега "Номера". О состоянии здоровья Олега я передала информацию двухнедельной давности, поскольку это и есть последние новости. Если ряд журналистов предпочли не говорить о кино, а перепечатывать его близкий конец под соусом новостей, то вопрос к ним", - сказала сестра Сенцова.
Она отметила, что Олегу тяжело и призвала журналистов не манипулировать.
16 октября СМИ со ссылкой на Каплан сообщили, что Сенцов попал в реанимацию.
- Напомним, Олег Сенцов в заполярной российской колонии объявил голодовку с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- У Путина ответили матери Сенцова, что ее сын должен сам обратиться с просьбой о помиловании.
- Сенцов в российской тюрьме принимает участие в подготовке спектакля и экранизации своей пьесы.
- Он написал завещание на свое творчество, у него нехватка кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровье политзаключенного потерпело непоправимый вред.
- 5 октября российские тюремщики заявили, что Сенцов прекратил голодовку. Позже Сенцов объяснил в письме, что был вынужден прекратить голодовку, поскольку его собирались кормить насильно против его воли.
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