Сестра Сенцова опровергла, что он в реанимации

16 октября, 2018, 23:31

Двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан заявила, что не говорила на брифинге в Киеве о том, что ее брат находится в реанимации

Об этом она написала в Facebook.

"Сегодня был брифинг, посвященный работе над фильмом Олега "Номера". О состоянии здоровья Олега я передала информацию двухнедельной давности, поскольку это и есть последние новости. Если ряд журналистов предпочли не говорить о кино, а перепечатывать его близкий конец под соусом новостей, то вопрос к ним", - сказала сестра Сенцова.

Она отметила, что Олегу тяжело и призвала журналистов не манипулировать.

16 октября СМИ со ссылкой на Каплан сообщили, что Сенцов попал в реанимацию.