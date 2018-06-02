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Политикам не следует пиариться на спецоперации по предотвращению покушения на Бабченко, - Ильенко

Результаты деятельности СБУ по недопущению убийства оппозиционного российского журналиста и военного обозревателя Аркадия Бабченко, живущего в Киеве, политикам не стоит использовать для самовосхваления или унижения оппонентов

Об этом народный депутат Украины от ВО "Свобода" Андрей Ильенко заявил в субботу, 2 июня 2018 года, в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV.

"Когда начались разговоры о создании списков "зрадофилив", у меня сложилось впечатление, что некоторые провластные политики и чиновники эту ситуацию (с Бабченко, - ред.) решили использовать не для нахождения убийц и т.д., а как хороший повод потроллить своих политических оппонентов. И это, мне кажется, и приводит, на самом деле, к обесцениванию этих усилий (усилий правоохранителей, - ред.). И приводит к тому, что общество поляризуется на определенные лагеря. И, соответственно, если ты не поддерживаешь власть, ты должен все огульно критиковать, даже если там были какие-то положительные вещи, во всех этих событиях", - отметил он.

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Поэтому, подчеркнул Ильенко, к оценке действий СБУ в случае с заявленным предотвращением покушения на Бабченко следует "сохранить трезвый подход":

"Сама спецоперация спецслужб - давайте не политизировать ее. Давайте прекращать использовать это как фактор внутриполитической борьбы, как фактор каого-то примитивного пиара или антипиара. Позиция политиков вредит тому, что вокруг этого происходит".

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  • Напомним, в ночь на 30 мая появилось сообщение, что в Киеве якобы убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко. Предварительно отмечалось, что он впустил неустановленного человека к себе в квартиру, а тот выстрелил ему в спину.
  • В России открыли дело по Бабченко уже через полчаса после сообщения об убийстве, поскольку он является гражданином РФ.
  • Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев предположил, что Бабченко мог знать своего убийцу, и рассказал о подготовке покушений на других российских оппозиционеров.
  • СБУ удалось задержать организатора покушения на журналиста. Правоохранители выяснили, что подготовка убийства Бабченка является одной из операций российских спецслужб.
  • "Киллер" Бабченка сам сдал организатора покушения СБУ.
  • Стали известны личности организатора покушения на Бабченко и исполнителя, который "слил" заказ СБУ.
  • Организатор убийства по имени Борис Герман подтвердил, что договаривался с людьми с РФ о террористической деятельности.
  • Суд арестовал Германа.
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