Бабченко мог знать своего убийцу, - экс-депутат Госдумы
Об этом он заявил в эфире одного из каналов, сообщает Еспресо.TV.
При этом Пономарев рассказал о целенаправленной кампании российских спецслужб по запугиванию российских оппозиционеров в разных странах и подготовке покушений на них с вербовкой для этого экс-бойцов добробатов.
"Думаю, это вполне целенаправленная кампания запугивания. В последние дни я слышал несколько сообщений из разных источников о том, еще кто-то непонятный, но явно из спецслужб, вербует выходцев из добровольческих батальонов, чтобы устраивать покушения на российских оппозиционеров, причем в разных странах", - сказал экс-депутат Госдумы.
В Facebook Пономарев уточнил, что слышал за три дня слышал о трех заказах на российских оппозиционеров-эмигрантов и выразил опасение, что смерть Бабченко - не последняя.
"За последние три дня я слышал о трех заказах на российских оппозиционеров из числа эмигрантов. Вербуют бывших бойцов добробатов. Уверен, что убийцу надо искать в этой среде. Боюсь, это не последняя смерть", - написал экс-депутат Госдумы.
- Напомним, в ночь на 30 мая стало известно, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко.
- По данным народного депутата и советника главы МВД Антона Геращенко, журналист пошел в магазин, а убийца ждал его на лестничной клетке в подъезде. Преступник несколько раз выстрелил в спину Бабченко, из-за чего тот умер в карете "скорой".
- Полиция рассматривает две версии по поводу причин убийства: журналистская работа Бабченко и его гражданская позиция. Судебно-медицинскую экспертизу по факту убийства журналиста проведут 30 мая.
- Правоохранители составили фоторобот мужчины, который предположительно убил Бабченко.
- Аркадию Бабченко часто поступали угрозы из России.
- В России открыли дело по Бабченко уже через полчаса после сообщения об убийстве.
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