Бабченко мог знать своего убийцу, - экс-депутат Госдумы

30 мая, 2018, 10:36

Бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев предположил, что убитый в Киеве российский журналист Аркадий Бабченко мог знать своего убийцу

Об этом он заявил в эфире одного из каналов, сообщает Еспресо.TV.

При этом Пономарев рассказал о целенаправленной кампании российских спецслужб по запугиванию российских оппозиционеров в разных странах и подготовке покушений на них с вербовкой для этого экс-бойцов добробатов.

"Думаю, это вполне целенаправленная кампания запугивания. В последние дни я слышал несколько сообщений из разных источников о том, еще кто-то непонятный, но явно из спецслужб, вербует выходцев из добровольческих батальонов, чтобы устраивать покушения на российских оппозиционеров, причем в разных странах", - сказал экс-депутат Госдумы.

В Facebook Пономарев уточнил, что слышал за три дня слышал о трех заказах на российских оппозиционеров-эмигрантов и выразил опасение, что смерть Бабченко - не последняя.

"За последние три дня я слышал о трех заказах на российских оппозиционеров из числа эмигрантов. Вербуют бывших бойцов добробатов. Уверен, что убийцу надо искать в этой среде. Боюсь, это не последняя смерть", - написал экс-депутат Госдумы.