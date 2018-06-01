Как мировые СМИ реагируют на "воскресение" Бабченко

1 июня, 2018, 15:06

Тема громкого "убийства" жесткого и последовательного критика Кремля журналиста Аркадия Бабченко и его неожиданного "воскрешения" ошеломила международную общественность и получила живые отклики на страницах ведущих мировых СМИ

Еспресо предлагает вам ознакомиться с самыми интересными из них.

CNN и ABC, США

Американский телеканал СNN отмечает, "не стреляя или жертвуя жизнью, украинские спецслужбы нанесли прямой пропагандистский удар против Кремля". Вместе с тем издание считает, что какими бы не были объяснения, операция могла быть выполнена таким образом, чтобы не подвергать риску жизнь журналиста и не подрывать доверие к средствам массовой информации. Теперь же инсценировка убийства Бабченко сыграет на руку тем, кто обвиняет СМИ в фейках и недостоверности.

Сложная хитрость вызвала много вопросов. Главные из них - зачем нужно было заходить так далеко, чтобы разоблачить заговор, кто был осведомлен об операции и что на самом деле увидела Ольга Бабченко, когда нашла тело своего мужа в крови?

На пресс-конференции 30 мая не дали ответа ни на один из этих вопросов. Вместо этого Бабченко, одетый в толстовку и окруженный руководителями правоохранительных ведомств, со смущенной улыбкой на лице начал объяснять весь замысел.

Комитет по защите журналистов (CPJ), который ранее осудил "убийство" Бабченко, выразил облегчение в связи с тем, что он жив, однако потребовал ответа от украинской власти.

"Мы рады, что Аркадий Бабченко жив. Теперь украинская власть должна обнародовать информацию о том, что потребовало столь крайних мер - инсценировки новостей об убийстве российского журналиста", - сказала координатор программ CPJ в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова, передает CNN.

Зато телеканал ABC News делает вывод о том, что в смерть Бабченко так легко поверили, показывает, насколько обычным делом является убийство журналистов в Украине и России.

New York Times, США

В редакционной статье The New York Times пишет: "Украина и Россия постоянно обмениваются обвинениями в различных формах обмана. И они часто обвиняют друг друга в сфабрикованных утверждениях. Заявление украинской власти о том, что она фактически разыграла убийство Бабченко, предоставила россиянам редкую возможность претендовать на преимущество. МИД России выступило с резким заявлением, что для Украины было бы лучше раскрывать реальные преступления, такие как убийство двух журналистов в Киеве в 2015 и 2016 годах".

Прозвучало множество заявлений, особенно из мира журналистики, о том, что подобная хитрость - плохая идея в эпоху, когда борьба с фейковыми новостями стала ежедневной проблемой и когда настоящие новости провозглашаются фейками, если это выгодно политикам в Кремле или Вашингтоне.

Критики отмечают, что действия Украины только помогут Кремлю зародить сомнения теперь, когда Россию обвиняют во многих правонарушениях, таких, как сбитый над Украиной в 2014 году гражданский самолет, в котором погибло 298 человек, и отравление отставного российского шпиона и его дочери в Британии в марте 2018 года.

"Репортеры без границ" осудили украинские спецслужбы, назвав "опасным" для любого правительства манипулирование фактами.

Украинские чиновники отстаивают свои действия, заявляя, что мистификация была необходимой, чтобы остановить попытку финансируемой из России атаки против десятков людей в Украине. По словам главы СБУ Василия Грицака, нет никаких сомнений в том, что "убийство российского журналиста Аркадия Бабченко заказано российской разведкой".

Washington Post, США

Колумнистка американского издания The Washington Post Энн Эпплбаум также критически отнеслась к действиям СБУ. В своей колонке она отмечает, что хотя цель спецоперации - задержание убийцы - была благой, ее практическое воплощение может снизить и без того крайне низкий уровень доверия украинцев к своим власти и прессы.

"В стране, где действительно убивают журналистов, непонятно, кто поверит тем самым журналистам, и уж точно - не журналисту Бабченко. Также непонятно, намерены ли иностранные дипломаты, которые бросились сочувствовать и делать публичные заявления, простить такой шаг украинского правительства в ближайшее время", - пишет Эпплбаум.

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Обозреватель подчеркивает, что украинская власть не дала объяснений, почему нельзя было поймать преступника, не прибегая к таким странным методам.

"В конце концов другим странам удается поймать убийц, не инсценируя смертей известных людей и не провоцируя национальную и даже интернациональную скорбь", - считает журналистка.

Los Angeles Times, США

Также не обошла новость американская газета Los Angeles Times, которая написала статью "Назад из мертвых: российский журналист шокировал коллег, пока власть выражала сожаление". Издание сравнивает эту историю с классическими произведениями русской литературы.

Guardian, Великобритания

Обозреватель британской газеты The Guardian Шон Уокер также отмечает, что радость друзей и коллег Бабченко вскоре сменилась вопросами о том, было ли введение на целый день в заблуждение всего мира необходимым для проведения спецоперации.

"В следующий раз, когда застрелят или отравят оппонента Кремля, либо он чудесным образом упадет с балкона и разобьется, первым вопросом будет: а он на самом деле мертв?", - пишет обозреватель.

По мнению Уокера, в будущем Москва наверняка будет использовать "защиту Бабченко" в качестве стандартного ответа "на сообщение о совершенных Россией злодеяниях - даже если они подкреплены фотодоказательствами".

Журналист считает, что, если у Киева есть железные доказательства того, что убийцы отдавали приказы из Москвы, то вся история запомнится дерзкой, возможно, даже спорной, но успешной операцией.

"Но если нет, то тогда многие согласятся со словами главы организации "Репортеры без границ" Кристофом Делуар, который сказал: "Решение украинской полиции поиграть с правдой убого и обидно, каким бы не был мотив", - пишет Уокер.

Telegraph, Великобритания

The Telegraph пишет, что, узнав о гибели Бабченко, его друзья и коллеги начали писать некрологи и готовиться к похоронам, а Украина и Россия обменялись обвинениями и инициировали собственные расследования.

Но потом произошло то, чего не мог предвидеть никто: Василий Грицак заявил, что все это было инсценировкой.

"Смерть и воскресение известного российского военного корреспондента стали одним из наиболее странных эпизодов в ожесточенном противостоянии России и Украины. Киев радовался победе, а Москва осудила подобный фокус", - пишет корреспондент Роланд Олифант.

Он отмечает, что действия украинской власти также раскритиковали журналисты и защитники медиа.

По мнению некоторых из них, операция подорвала веру в журналистику, а также льет воду на мельницу стран, которые называют нелестные репортажи фейковыми новостями, отмечает Олифант.

Автор статьи пишет, что операция с участием Бабченко "не пролила свет на другие нераскрытые убийства".

А международная организация "Репортеры без границ" обвинила Украину в "игре с правдой независимо от мотивов", - добавляет Telegraph.

Spiegel, Германия

Редактор немецкого издания Spiegel Online Аннетта Лангер отмечает, что по факту инсценировки убийства довольны остались не все и что критики называют случившееся "пошлой комедией", "лишенным вкуса реалити-шоу" и "политической пропагандой низшего сорта".

"Уровень доверия к власти в Киеве, которая пытается справиться с войной на Донбассе, коррупцией и российской пропагандой, неизмеримо пострадал", - считает она.

Лангер перечисляет несколько вопросов, ответов на которые, по ее словам, до сих пор нет.

"Какова цель пиар-шоу, устроенного спецслужбами на телевидении? Почему СБУ не могла просто задержать вероятного организатора, известного как "Г"? Почему Бабченко разрешил СБУ себя использовать? Есть ли на него что-то у спецслужб?" - пишет она.

Вслед за этим Лангер приводит прямую речь трех украинских журналистов, которые радуются тому, что Бабченко оказался жив, но в той или иной степени согласны с тем, что случившееся может подорвать доверие к сообщениям украинской власти.

Bild, Германия

Немецкий журнал Bild опубликовал материал с названием "Гениальный разведывательный шаг или смелый лживый заговор?", где журналист разбирает хронологию событий и следит за критикой власти из-за ложной информации.

Le Monde, Франция

Французская газета Le Monde в своей редакционной колонке предупреждает, что ложные заявления украинской полиции дают богатую пищу для размышлений любителям теорий заговора.

"Ничто не может удовлетворить любителей фейковых новостей больше, чем наблюдение за тем, как крупнейшие СМИ попадают в ловушку ложной информации, которой мы так энергично пытаемся противостоять", - отмечает издание.

Также, по мнению авторов статьи, действия СБУ только укрепляют "стратегию обмана", которую проводит Кремль.

"В политической борьбе, развернувшейся в Киеве в год президентских выборов между демократами-реформаторами и сторонниками старого режима, особенно печально, что манипулирование информацией в случае с Бабченко в итоге играет на руку Владимиру Путину", - пишет Monde.

El Mundo, Испания

Испанское издание El Mundo также не обошло стороной события в Украине, написав статью "Аркадий Бабченко: российский журналист появился на пресс-конференции, выдавая себя за мертвого".

Corriere Della Sera, Италия

Эту же проблему поднимает и обозреватель итальянского издания Corriere Della Sera Гуидо Олимпио, который отмечает, что события вокруг Бабченко могут серьезно подорвать доверие к украинским спецслужбам.

"Что произойдет, когда будет вновь объявлено о чьей-нибудь смерти или при любом серьезном эпизоде с участием спецслужб Украины? Это может быть воспринято как еще одна инсценировка", - пишет Олимпио.

Колумнист сетует на то, что сложившаяся ситуация словно призывает нас не делать выводов в мире, где "вещи появляются и исчезают, как будто перед лицом волшебника, который способен заставить исчезнуть тот или иной предмет либо изменить реальность".