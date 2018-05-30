В России открыли дело по поводу Бабченко через полчаса после новости об убийстве, - журналист
Об этом сообщает на свой странице в Facebook журналист Сергей Иванов.
Он отметил оперативность российских следователей.
"То есть, через полчаса в Москве было зарегистрировано сообщение об убийстве, совершенном на территории другого государства, рассмотрение сообщения было поручено следователю, который, не имея никаких официальных данных, принял решение о возбуждении уголовного дела, вынес постановление, взял номер, а пресс-служба СК напечатала и поставила новость на официальный сайт. И все это - за полчаса", - написал Иванов.
Первая информация от МВД Украины об убийстве была опубликована в 21:41. Заместитель генерального директора телеканала ATR, где работал Бабченко, написал на странице в Facebook о происшествии в 21:17.
В 22:30 в России уже обнародовали информацию об открытии уголовного дела.
- Напомним, ночью 29 мая стало известно, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко.
- По данным народного депутата Антона Геращенко, Аркадий пошел в магазин, а убийца его ждал на лестничной клетке в подъезде. Преступник несколько раз выстрелил в спину Бабченко, в результате чего тот скончался в карете "скорой".
- Сейчас полиция рассматривает две версии убийства: журналистская работа Бабченко и его гражданская позиция. Судебно-медицинскую экспертизу по факту убийства журналиста проведут 30 мая.
- Правоохранители составили фоторобот мужчины, который предположительно убил Бабченко.
- Как сообщают коллеги журналиста, ему часто поступали угрозы с территории России.
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