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В России открыли дело по поводу Бабченко через полчаса после новости об убийстве, - журналист

Следственный комитет РФ объявил о возбуждении уголовного дела по факту убийства журналиста Аркадия Бабченко через полчаса от момента, когда появилась первая информация о происшествии от МВД Украины

Об этом сообщает на свой странице в Facebook журналист Сергей Иванов.

Он отметил оперативность российских следователей.

"То есть, через полчаса в Москве было зарегистрировано сообщение об убийстве, совершенном на территории другого государства, рассмотрение сообщения было поручено следователю, который, не имея никаких официальных данных, принял решение о возбуждении уголовного дела, вынес постановление, взял номер, а пресс-служба СК напечатала и поставила новость на официальный сайт. И все это - за полчаса", - написал Иванов.

Первая информация от МВД Украины об убийстве была опубликована в 21:41. Заместитель генерального директора телеканала ATR, где работал Бабченко, написал на странице в Facebook о происшествии в 21:17.

В 22:30 в России уже обнародовали информацию об открытии уголовного дела.

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