СБУ задержала организатора "убийства" журналиста Бабченко

30 мая, 2018, 17:23

Служба безопасности Украины задержала организатора "убийства" журналиста Бабченко

Об этом рассказал глава СБУ Василий Грицак на брифинге, передает Еспресо.TV.

Служба безопасности Украины задержала организатора "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко.

По словам Грицака, СБУ установила, что подготовка к террористическому акту в отношении гражданина РФ Бабченко является одной из операций российских спецслужб. Она была направлена на физическое уничтожение граждан РФ, которые за свои политические убеждения вынуждены покинуть территорию России.

Именно это дает объективную картинку того, что творится в Российской Федерации. Прежде всего это касается журналистов, общественных деятелей и публицистов, - сказал Грицак.

По его словам, задокументировано, что для реализации этого плана был завербован украинец.

"Его фамилия начинается на букву "Г". Он получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей этого дерзкого убийства. Гражданин "Г" предложил своему знакомому, бывшему АТОшнику за денежное вознаграждение в $30 тысяч совершить террористический акт - убийство журналиста Аркадия Бабченко", - сказал Грицак.

После совершения террористического акта в отношении Аркадия Бабченка "Г" планировал выехать из Украины. Кроме денег, агент получил от спецслужб РФ и передал исполнителю через телефонный мессенджер досье на Бабченко с подробной информацией о его журналистской деятельности и личной жизни, включая персональные данные на него, жену, родителей и детей, а также номера их телефонов и банковских счетов, аккаунты в социальных сетях, паспортные данные и тому подобное.

Сотрудники Службы безопасности Украины провели задержание исполнителя преступления, которое произошло сегодня несколько часов назад.

"Сейчас я могу сообщить детали спецоперации, благодаря которой нам удалось не только сорвать циничную провокацию, но и задокументировать подготовку российскими спецслужбами этого дерзкого преступления. Служба заранее получила информацию о приготовлении покушения на жизнь Бабченко и поиске исполнителей убийства", - сказал Грицак.

Председатель СБУ сообщил, что гражданин Г. имел еще одно задание от спецслужб РФ - нелегально закупить за российские деньги оружие и боеприпасы и создать в центральной части Украины базы, где это оружие будет сохраняться.

"Заказ в количестве 300 автоматов Калашникова, сотен килограмм взрывчатки, в неограниченном количестве патронов, боекомплекта для АГС, минометные мины и многое другое", - рассказал Грицак.

Мужчина, который по планам российских спецслужб должен был убить журналиста Аркадия Бабченко, будет проходить по делу как свидетель. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.