В Киеве убили известного российского журналиста

29 мая, 2018, 21:40

Сегодня в Киеве стреляли в известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко

Об этом сообщает в Facebook журналист Айдер Муждабаев.

Покушение произошло у подъезда дома недалеко от станции метро "Левобережная", в котором Бабченко снимал жилье.

Аркадий Бабченко является российским оппозиционным журналистом и активистом. С началом репрессий и преследований оппозиционных активистов в Москве переехал в Прагу. Впоследствии переехал в Украину.

По данным источников Еспресо из правоохранительных органов, Бабченко умер в карете скорой по дороге в больницу.