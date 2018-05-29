В Киеве убили известного российского журналиста
29 мая, 2018, 21:40
Сегодня в Киеве стреляли в известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко
Об этом сообщает в Facebook журналист Айдер Муждабаев.
Покушение произошло у подъезда дома недалеко от станции метро "Левобережная", в котором Бабченко снимал жилье.
Аркадий Бабченко является российским оппозиционным журналистом и активистом. С началом репрессий и преследований оппозиционных активистов в Москве переехал в Прагу. Впоследствии переехал в Украину.
По данным источников Еспресо из правоохранительных органов, Бабченко умер в карете скорой по дороге в больницу.
Читайте также
-
-
21 мая, 2018 Виталий Портников: так победил бы и Янукович
-
20 мая, 2018 Чигари Южного. Что за поселок освободили ВСУ
-
12 мая, 2018 Как бюджетно путешествовать по Украине: 3 маршрута
-
Читайте также
-
21 мая, 2018 Виталий Портников: так победил бы и Янукович
-
20 мая, 2018 Чигари Южного. Что за поселок освободили ВСУ
-
12 мая, 2018 Как бюджетно путешествовать по Украине: 3 маршрута