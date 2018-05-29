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В Киеве убили известного российского журналиста

Сегодня в Киеве стреляли в известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко

Об этом сообщает в Facebook журналист Айдер Муждабаев.

Покушение произошло у подъезда дома недалеко от станции метро "Левобережная", в котором Бабченко снимал жилье.

Аркадий Бабченко является российским оппозиционным журналистом и активистом. С началом репрессий и преследований оппозиционных активистов в Москве переехал в Прагу. Впоследствии переехал в Украину.

По данным источников Еспресо из правоохранительных органов, Бабченко умер в карете скорой по дороге в больницу.

 

 

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