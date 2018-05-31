Стало известно имя организатора покушения на Бабченко

31 мая, 2018, 16:10

Следствие просит арестовать подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко

По информации Еспресо.TV, речь идет о Борисе Львовиче Германе, владельца этой страницы в Facebook.

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Б.Л.", – говорится в сообщении суда в Facebook.

Отмечается, что он подозревается по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (организация террористического акта).

Человек с именем Борис Львович Герман была помощником народного депутата (5 созыва) от Социалистической партии Гончарова Михаила, а также народного депутата (6 созыва) от Партии регионов Игоря Плохого.

Адвокат Германа Евгений Солодко рассказал подробности о своем подзащитного и подтвердил, что речь идет о Борисе Германа.

"Итак, об организаторе "покушения на убийство" Аркадия Бабченко - его зовут Борис Герман, исполнительный директор украинско-немецкого СП "Шмайсер", единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране. Оно имеет давние производственные отношения с Министерством обороны Украины... Именно его оптика стоит стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения", - пише адвокат Солодко на своей странице в Фейсбук.

Однако на сайте предприятия "Шмайсер" указано, что оно известно на рынке прежде всего производством газовых и сигнальных пистолетов, пистолетов и револьверов для стрельбы резиновыми пулями и боеприпасов для них. О производстве снайперских винтовок ничего не сказано.

По его словам, заказчики убийства Бабченко, судя из документов уголовного дела, так и остались неустановленными. Адвокат отметил, что из разговоров Германа с "киллером" следует, что квартира и завод Бориса Германа за последние полгода неоднократно обыскивались той же СБУ. Также адвокат утверждает, что "в переписке в мессенджерах речь идет о чем угодно, но не об убийстве, а вот предположений "киллера" и допрашивающего его сотрудника сколько угодно". Списка потенциальных жертв, якобы, в материалах тоже нет.

Почему его клиент давал деньги "киллеру" адвокат, однако, не объяснил.

Отметим, что ранее Солодко был адвокатом экс-лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова и главаря "титушок" Юрия Крысина.

Напомним, что вечером 29 мая правоохранители сообщили, что в Киеве "убили" известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченка. Впрочем, уже на следующий день стало известно, что убийство Бабченка оказалось инсценировкой, организованной СБУ для разоблачения заказчика покушения.