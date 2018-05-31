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Стало известно имя организатора покушения на Бабченко


фото: ssu.gov.ua
Следствие просит арестовать подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко

По информации Еспресо.TV, речь идет о Борисе Львовиче Германе, владельца этой страницы в Facebook.

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Б.Л.", – говорится в сообщении суда в Facebook.

Отмечается, что он подозревается по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (организация террористического акта).

Человек с именем Борис Львович Герман была помощником народного депутата (5 созыва) от Социалистической партии Гончарова Михаила, а также народного депутата (6 созыва) от Партии регионов Игоря Плохого.
Адвокат Германа Евгений Солодко рассказал подробности о своем подзащитного и подтвердил, что речь идет о Борисе Германа.
"Итак, об организаторе "покушения на убийство" Аркадия Бабченко - его зовут Борис Герман, исполнительный директор украинско-немецкого СП "Шмайсер", единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране. Оно имеет давние производственные отношения с Министерством обороны Украины... Именно его оптика стоит стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения", - пише адвокат Солодко на своей странице в Фейсбук.
Однако на сайте предприятия "Шмайсер" указано, что оно известно на рынке прежде всего производством газовых и сигнальных пистолетов, пистолетов и револьверов для стрельбы резиновыми пулями и боеприпасов для них. О производстве снайперских винтовок ничего не сказано.
По его словам, заказчики убийства Бабченко, судя из документов уголовного дела, так и остались неустановленными. Адвокат отметил, что из разговоров Германа с "киллером" следует, что квартира и завод Бориса Германа за последние полгода неоднократно обыскивались той же СБУ. Также адвокат утверждает, что "в переписке в мессенджерах речь идет о чем угодно, но не об убийстве, а вот предположений "киллера" и допрашивающего его сотрудника сколько угодно". Списка потенциальных жертв, якобы, в материалах тоже нет.
Почему его клиент давал деньги "киллеру" адвокат, однако, не объяснил.
Отметим, что ранее Солодко был адвокатом экс-лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова и главаря "титушок" Юрия Крысина.

Напомним, что вечером 29 мая правоохранители сообщили, что в Киеве "убили" известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченка. Впрочем, уже на следующий день стало известно, что убийство Бабченка оказалось инсценировкой, организованной СБУ для разоблачения заказчика покушения.

Представителям Службы безопасности там время удалось задержать организатора покушения на журналиста. Правоохранители выяснили, что подготовка к террористическому акту в отношении Бабченка является одной из операций российских спецслужб.

 

 

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