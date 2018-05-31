Борис Герман подтвердил, что договаривался с людьми из РФ о террористической деятельности

31 мая, 2018, 22:06

На судебном заседании по избранию меры пресечения по делу о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко подозреваемый Герман заявил, что в России с ним контактировал гражданин Вячеслав Пивоваркин

Об этом передает Еспресо.TV.

По словам подозреваемого Бориса Германа, его товарищ, бывший гражданин Украины, проживающий в Москве, Вячеслав Пивоварник работает в частном фонде президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Он отвечает за организацию террористических актов на территории Украины. Я пошел в контрразведку и рассказал им эту информацию. В СБУ очень много "кротов", в контрразведке их гораздо меньше, об этой операции знает всего несколько человек ", - рассказал подозреваемый.

Герман утверждает, что целью операции было выявить российскую агентурную сеть в Украине и источники ее финансирования.

"Мы знали, что будет инсценировка. Для того, чтобы взять информацию из российского источника, нам нужно было сымитировать какую-то деятельность. Мы получили список из 30 человек и передали его контрразведке", - заявил он.

По словам подозреваемого, в Украине сейчас около 100 киллеров - выходцев из Донецкой и Луганской областей, которые якобы работают на РФ, "не имеют моральных принципов и таким образом зарабатывают на жизнь". И будто за время его сотрудничества с контрразведкой им лично было обнаружено много способов доставки денег на территорию Украины из личного фонда Путина для свержения власти в Украине.

"Есть у нас такая партия "Умная сила"- получает оттуда деньги, также в окружении Пашинского есть люди, которые финансируются этим фондом Путина. Не знаю, финансируется ли оттуда сам Пашинский", - заявил Герман.

Операция по привлечению Цимбалюка - исполнителя покушения на Бабченко - была проведена с расчетом, что "он побежит в СБУ".

"Все прекрасно знали, что не будет никакого убийства", - уверяет Герман.

В своем выступлении на суде представитель прокуратуры обратил внимание на то, что Герман путается в показаниях относительно структуры подразделений СБУ, с которыми он якобы сотрудничал.

"Подозреваемый не знает, что департамент контрразведки входит именно в СБУ, это не отдельный орган. Сам подозреваемый не понимает, где он сотрудничал. То, что подозреваемый в настоящее время не дал показания, а только заявляет о причастности украинских спецслужб к организации преступления, подтверждает выводы следствия, что указанное преступление организовано с помощью представителей Российской Федерации", - добавил прокурор.

Во время заседания суда представитель обвинения заявил, что прокуратурой будет установлено по чьим указаниям действовал подозреваемый.

"В настоящее время уже установлено и подтверждено доказательствами, что подозреваемый искал исполнителя террористического акта для убийства Бабченко. Также есть доказательства, что именно подозреваемый передал денежные средства на выполнение этого террористического акта. Сначала 14 тысяч долларов, а затем еще одну тысячу. Установлены все указания исполнителю террористического акта. Это приобщено к ходатайству", - сказал прокурор.

Читайте также: "Киллер" Бабченка сам сдал организатора покушения в СБУ