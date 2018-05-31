Покушение на Бабченко: суд арестовал подозреваемого Германа
31 мая, 2018, 22:12
Суд избрал меру пресечения подозреваемому в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченка Борису Герману
Об этом передает Эспрессо.TV.
Суд решил арестовать на 60 дней подозреваемого в организации покушения на Бабченко Бориса Германа. Судья отметила, что арестованный не будет иметь права на залог.
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- Напомним, что вечером 29 мая правоохранители сообщили, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко. Впрочем, уже на следующий день стало известно, что убийство Бабченко оказалось инсценировкой, организованной СБУ для разоблачения заказчика покушения.
- Представителям Службы безопасности там время удалось задержать организатора покушения на журналиста. Правоохранители выяснили, что подготовка к террористическому акту в отношении Бабченка является одной из операций российских спецслужб.
- Следствие просит арестовать подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченка. По информации Еспресо.TV, речь идет о Борисе Львовиче Германе.
- Также стало известно, что исполнителем покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко был Алексей Цимбалюк.
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