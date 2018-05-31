Покушение на Бабченко: суд арестовал подозреваемого Германа

31 мая, 2018, 22:12

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченка Борису Герману

Об этом передает Эспрессо.TV.

Суд решил арестовать на 60 дней подозреваемого в организации покушения на Бабченко Бориса Германа. Судья отметила, что арестованный не будет иметь права на залог.

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