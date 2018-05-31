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Стало известно имя исполнителя покушения на Бабченко


фото: facebook
Исполнителем покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко был Алексей Цымбалюк

Об этом сам участник спецоперации написал в Facebook.

Цымбалюк сообщил СБУ об организации покушения на Бабченка, а сейчас раскрыл общественности свое участие в спецоперации.

"После обнародования записи получения мною аванса за убийство человека без изменения моего голоса шифроваться смысла не вижу", - сказал Цымбалюк.

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"Прекрасно,что в службе работают талантливые молодые опера к которым спокойно идешь с информацией о заказе на убийство. Обращаешься и не боишься,что тебя сольют тем же заказчикам за $$$$.Честно, не знаю как сложится моя судьба дальше, немного на нерве. Но точно знаю,что оперативник, который все это дело тащил на себе, следователь в деле - люди чести. Люди которые реально пашут для того чтобы жизнь в Украине была безопасной", - написал он.

Алексей Цимбалюк бывший иеродиакон православной церкви. В 2006-м он принял постриг в монахи под именем Аристарх. Сначала был иеродиаконом в православной церкви Московского патриархата, затем - Киевского патриархата. Разочаровавшись в обоих, стал монахом отшельником на Закарпатье. С началом войны на Востоке Украины он пошел волонтером в АТО. Работал и в составе Госпитальеров, и мобильных групп СБУ по выявлению контрабанды в зоне вблизи линии разграничения. Он убежден, что все нужно делать с любовью - даже убивать противника.

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