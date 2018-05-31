"Киллер" Бабченко сам сдал организатора покушения в СБУ

31 мая, 2018, 13:41

Раскрытие покушения на российского блогера и журналиста Аркадия Бабченко стало возможным благодаря тому, что лицо, которому пытались заказать это убийство, само обратилось в СБУ

Об этом рассказал в эфире телеканала Еспресо журналист Родион Шовкошитный, который является близким другом вероятного исполнителя покушения.

"Исполнитель" действительно воевал в АТО длительное время. Организатор предложил ему убийство Аркадия Бабченко, пытаясь манипулировать его патриотическими убеждениями. Финансирование этого преступления исходило от ФСБ.

Получив предложение и досье цели, мужчина сразу обратился в СБУ. Произошло это около двух месяцев назад. Там завели дело, и уже на получение аванса исполнитель пошел с записывающими устройствами.

Инсценировка убийства журналиста Бабченко была необходима именно для того, чтобы задокументировать получение платы за "выполнение" заказа от организатора этого преступления.

"В инсценировке убийства нет ничего удивительного и предосудительного. Это - нормальная практика, очень распространенная и в Украине в том числе. Это - самый легкий способ схватить заказчика убийства: когда он дает аванс - его документируют. И когда происходит "убийство" исполнитель приходит и говорит "я все сделал, вот тебе фото, вот резонанс", и получает оставшуюся часть (денег). И его на этом "берут". Это уже доказанный факт ", - пояснил Шовкошитный.

После того как спецслужбы РФ получили пощечину с неудачным покушением от них можно ожидать ответных действий, предполагает Шовкошитный. Он очень переживает за безопасность своего друга, ведь заказчиков убийства журналиста теперь могут захотеть отомстить человеку, сорвавшему их планы.

Также Шовкошитный предостерег, что могут попробовать еще раз совершить покушение на убийство Аркадия Бабченко или любого из списка российских оппозиционеров, которые сейчас находятся в Украине.

"Аркадию советовал бы сменить место жительства и не вести такой беспечный образ жизни. Он, видимо, до конца еще не понял, что его спасло стечение обстоятельств. Россияне, у нас здесь живущие, осторожно. Там список большой", - предостерегает Родион Шовкошитный .

Изначально об операции знало лишь высшее руководство СБУ. Уже на финальной стадии, перед реализацией, об операции с инсценировкой убийства стало известно одному из должностных лиц МВД. Генпрокурор узнал одним из последних, рассказал журналист Еспресо.