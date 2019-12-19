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Espreso.tvСпорт10 лучших боксерских боев 2019 года

10 лучших боксерских боев 2019 года


фото: BoxingScene
Еспресо.TV рассказывает о самых интересных боксерских поединках уходящего года

Энтони Джошуа (Великобритания) - Энди Руис (США)

1 июня, Нью-Йорк (США)

Бой за титулы чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)

2019 Джошуа начинал в ожидании больших боев и соперников калибра обладателя титула WBC (Всемирного боксерского совета) американца Деонтея Уайлдера, или непобедимого британца Тайсона Фьюри.

Однако, устроить мегафайт такого масштаба не удалось и Джошуа сосредоточился на, как казалось, промежуточных поединках. Лидер престижного дивизиона 1 июня должен встретиться с Джаррелом Миллером, однако бой сорвался из-за проваленного американским боксером допинг-теста.

Его сменил другой боксер из США с мексиканскими корнями Энди Руис. И образцовый британский атлет неожиданно опозорился в поединке с американцем, который скорее напоминает ярого сторонника фаст-фуда.

Когда Джошуа в третьем раунде отправил Руиса в нокдаун, казалось, что у него не возникнет никаких проблем. Однако, американец в том же раунде ошарашил фаворита и сам дважды вложил соперника на пол.

Катастрофа для Джошуа произошла в седьмом раунде, когда он выглядел совершенно беспомощным и еще дважды оказался в нокдауне, заставив рефери зафиксировать победу Руиса техническим нокаутом и главную сенсацию года в боксе.

Сауль Альварес (Мексика) - Сергей Ковалев (Россия)

2 ноября. Лас-Вегас (США)

Бой за титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг)

Когда Сауль Альварес объявил о бое с чемпионом мира WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым, это похоже на авантюру. Мексиканский чемпион, доминирующий в среднем весе (до 72,6 кг), решил подняться сразу на две категории.

Но самый богатый боксер мира, который в 2018 году заключил рекордный в истории спорта контракт с стриминговим сервисом DAZN на $ 365 млн, доказал, что риск был оправданным.

Альварес в первой половине поединка умело защищался и существенно истощил Ковалева, а в 11-м раунде отправил его в жесткий нокаут , после которого россиянин смог подняться только по посторонней помощи.

Победу Сауля Альвареса оценили по достоинству. Мексиканец отобрал у Василия Ломаченко лидерство в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring и был признан ESPN боксером года.

Геннадий Головкин (Казахстан) - Сергей Деревянченко (Украина)

5 октября, Нью-Йорк (США)

Бой за титул чемпиона мира IBF в среднем весе (до 72,6 кг)

Сергей Деревянченко длительное время находился на вторых ролях, но в 2019 году наконец-то доказал, что он является боксером топового уровня. Украинец получил статус официального претендента на титул чемпиона мира IBF и вышел на поединок против звездного казахстанца Геннадия Головкина.

Деревянченко дал бывшему лидеру рейтинга лучших боксеров мира настоящий бой и даже выглядел лучше соперника. В конце судьи отдали победу Головкину - 114: 113, 115: 112, 115: 112. Это вызвало критику большинства экспертов бокса, которые насчитали преимущество по очкам украинцу.

Тем не менее, Дреревянченко ворвался в элиту мирового бокса и получил за матч с Головкиным крупнейший в 2019 году гонорар среди всех украинских боксеров - $ 5,8 млн. Возможность боя с украинцем рассматривает сам Сауль Альварес. А собственно поединок Головкин - Деревянченко номинирован на звание лучшего в 2019 году.

Василий Ломаченко (Украина) - Люк Кэмпбелл (Великобритания)

31 августа, Лондон (Великобритания)

Бой за титулы WBC, WBA, WBO в легком весе (до 61,2 кг)

Василий Ломаченко в 2019 году приблизился к своей главной цели - титула абсолютного чемпиона мира. 31 августа он получил долгожданный объединительный бой за вакантный пояс WBC против олимпийского чемпиона из Великобритании Люка Кэмпбелла.

В Лондоне Ломаченко привычно доминировал в ринге, однако его преимущество над Кэмпбеллом не было таким бесспорным, как в поединках с несколькими предыдущими соперниками.

Украинец отправил британца в нокдаун в 11-м раунде, однако завершить поединок досрочно не смог и победил единогласным решением судей.

Так или иначе, Василий Ломаченко стал чемпионом мира по трем версиям. Весной 2020 года украинца ждет главное испытание в карьере - бой за титул абсолютного чемпиона мира против обладателя титула IBF - дерзкого и опасного американца Теофимо Лопеса.

Энди Руис (США) - Энтони Джошуа (Великобритания)

7 декабря Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Бой за титулы чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)

Если первый поединок между Джошуа и Руисом рассматривался, как рядовое событие, то реванш между боксерами уже позиционировался как настоящий мегафайт. Соответствующим был и призовой фонд поединка в Саудовской Аравии, который составил $ 100 млн.

На этот раз Джошуа тщательно изучил соперника и подошел ко второй встрече с ним максимально сконцентрированным. Руис, напротив, провалил подготовку к бою, набрал еще больше лишних килограммов и потерял свое главное преимущество - скорость.

Джошуа тактически грамотно построил поединок, держал соперника на дистанции с помощью джеба и выигрывал раунд за раундом по очкам. Руису ничего не смог предложить британцу в ответ и не удосужился даже на финальный взрыв.

Джоуша победил Руиса единогласным решением судей и вернул себе чемпионские титулы. Эксперты сошлись во мнении, что британец выиграл в стиле Владимира Кличко - без лишнего блеска, но чрезвычайно убедительно.

Александр Гвоздик (Украина) - Артур Бетербиев (Россия)

18 октября, Филадельфия (США)

Бой за титулы чемпиона мира WBC и IBF в полутяжелом весе (до 79,4 кг)

В октябре Александр Гвоздик проводил первый в карьере объединительный поединок. Украинский чемпион мира WBC встречался с обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым.

Гвоздик подошел к поединку плохо готовым физически и на равных боксировал с русским только в первой половине боя. Затем украинец заметно устал и отдал инициативу сопернику.

В конце боя Бетербиев устроил Гвоздику настоящее избиение . В 10-м раунде украинец трижды побывал в нокдауне, после чего рефери зафиксировал победу россиянина техническим нокаутом.

Александр Усик (Украина) - Чазз Уизерспун (США)

12 января, Чикаго (США)

Рейтинговый бой в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)

Александр Усик после получения в 2018 году титула абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) решил перейти в супертяжелый категорию.

Однако дебюта украинца в хэвивейте пришлось ждать до октября. Весной из-за травмы Усика сорвался поединок с камерунцем Карлосом Такамом. А осенью, за несколько дней до боя с украинцем его соперника - нидерландца Тайрона Спонга - поймали на допинге, из-за чего дебют снова оказался под угрозой.

Промоутеры в экстренном порядке смогли найти Спонгу замену. Против Усика согласился драться американец Чазз Уизерспун.

Первый бой в новой категории украинец завершил победой техническим нокаутом в седьмом раунде. Хотя, через посредственный уровень соперника, ответ на вопрос, на что Усик способен в супертяжелом весе, остался открытым.

Ответ на него появится в 2020 году. В феврале украинец должен встретиться с опасным британцем Дереком Чисорой. А потом подраться с Джошуа, которого обязала провести обязательную защиту титула против обязательного претендента из Украины Всемирная боксерская организация.

Василий Ломаченко (Украина) - Энтони Кролла (Великобритания)

12 апреля, Лос-Анджелес (США)

Бой за титулы WBA и WBO в легком весе (до 61,2 кг)

Энтони Кролла с самого начала не выглядел соперником, который способен создать Василию Ломаченко проблемы. Несмотря на отсутствие интриги, украинец превратил бой против британца в яркое зрелище.

Ломаченко этот раз отказался от своей привычной разведки на старте поединка и сразу включил максимальные обороты. Методическое избиение Кролла привело к нокдауне в третьем раунде. А в четвертой трехминутке Ломаченко отправил британца в нокаут, который позже был признан лучшим в апреле.

Деонтей Уайлдер (США) - Луис Ортис (Куба)

23 ноября, Лас-Вегас (США)

Бой за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)

От Деонтея Уайлдера в 2019 году все ожидали согласия на реванш с Тайсоном Фьюри, бой с которым в конце 2018 чемпион мира WBC в супертяжелом весе завершил вничью. И боксеры решили сохранить интригу до февраля 2020, когда они наконец должны окончательно выяснить отношения.

Пока же Уайлдер дал право на реванш кубинцу Луису Ортису, который после поражения нокаутом в 10-м раунде в 2018 году настаивал на повторной встрече.

На этот раз Уайлдер разобрался с Ортисом еще быстрее и убедительнее. Он отправил 40-летнего кубинца в "глухой" нокаут в седьмом раунде и в десятый раз защитил титул WBC.

Артем Далакян (Украина) - Саравут Таворнхам (Таиланд)

15 июня, Киев (Украина)

Бой за титул чемпионат мира WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг)

Кроме Василия Ломаченко с украинцем, в 2020 год в статусе чемпиона мира начнет только один боксер - Артем Далакян.

К тому же он единственный из наших боксеров, который проводит свои чемпионские поединки в Украине.

В июне в Киеве в бою против Саравута Таворнхама из Таиланда Артем Далакян третий раз защищал титул.

Сделал это украинский боксер вновь убедительно и одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде.

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