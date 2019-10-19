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Espreso.tvСпортГвоздик проиграл Бетербиеву в объединительном поединке в полутяжелом весе

Гвоздик проиграл Бетербиеву в объединительном поединке в полутяжелом весе


фото: twitter
В ночь на 19 октября в Филадельфии Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву в поединке за чемпионские пояса WBC и IBF в полутяжелом весе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В противостоянии между Александром Гвоздиком и Артуром Бетербиевым за объединительные чемпионские пояса WBC i IBF в полутяжелом весе - проиграл украинец.

Оба боксеров начали первый раунд, что и дало о себе знать. В конце, во время клинча, Бетербиев оттолкнул Гвоздика, который споткнулся о его ногу и упал на ринг. После этого рефери начал отсчитывать нокдаун украинцу, что вызвало недовольство со стороны тренера Гвоздика Тедди Атласа, который даже выбежал на ринг в перерыве. Это дало свои плоды, ведь судья отменил свое решение о нокдауне.

Третий раунд Гвоздик должен занести себе в актив. В одной из атак он нанес пять точных ударов подряд, а также показал большой уровень защиты. Четвертый раунд был успешным для россиянина, в конце после мощной атака, Гвоздик оказался на канатах.

В пятом и шестом раундах оба боксера не боялись идти в атаку и достойно защищались, не убегая друг от друга.

В седьмом и восьмом раундах больше атаковал украинец, нанеся немало точных ударов и потеряв много сил, однако Бетербиев оказался устойчивым перед ударами Гвоздика.

Девятый раунд стал для Гвоздика провальным, украинцу уже не хватало энергии и сил перед ударами россиянина, и он едва удержался на ногах в концовке.

В десятом раунде Гвоздик в очередной раз оказался на ринге, но судья не засчитал нокдаун. После этого украинец еще трижды оказался в нокдауне, в результате чего проиграл, и потерял чемпионский титул WBC. Это первое поражение для Гвоздика на профессиональном уровне.

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