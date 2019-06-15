Далакян нокаутировал Таворнхама и защитил чемпионский титул. Видео
15 июня, 2019, 22:57
Украинский боксер Артем Далакян нокаутировал таиландца Саравути Таворнхама и отстоял титул чемпиона мира WBA в легчайшем весе
Об этом сообщает Еспресо.TV .
15 июня в Киеве, Артем Далакян (18-0, 13 КО) провел третью защиту своего титула чемпиона мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легчайшем весе (до 50,9 кг) против Саравути Таворнхама из Таиланда.
Далакян одержал уверенную победу техническим нокаутом в 10-м раунде. Рефери был вынужден остановить поединок после того, как украинец зажал тайца у канатов.
- Напомним, 12 июня украинский боксер Артем Далакян провел первую дуэль взглядов с Саравутом Таворнхамом из Таиланда перед защитой чемпионского титула WBA.
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