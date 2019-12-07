Джошуа победил Руиса и вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе

8 декабря, 2019, 00:08

В бою-реванше британец Энтони Джошуа победил по очкам американца Энди Руиса и вернул себе титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) Энди Руис встречался с Джошуа.

В июне американец сенсационно победил британца и отобрал у него титулы.

Второй поединок лучше начал Джошуа, после атаки которого в Руиса в первом раунде открылось рассечение над левым глазом.

Американец "ответил взаимностью" во второй трехминутке, когда прорвался на ближнюю дистанцию и нанес удар, после кого рассечение появилось и у британца.

Боксеры активизировались в четвертом раунде, в конце которого Руис нанес несколько мощных ударов, заставив Джошуа клинчевать.

Следующая актививзация произошла в седьмом раунде, когда соперники устроили жесткий обмен ударами.

Джошуа гораздо лучше передвигался по рингу, преимущественно работал джебом и увеличивал преимущество по очкам.

Руису нужно было рисковать и исправлять ситуацию. Однако британец продолжал держать соперника на дистанции и контролировать ход боя.

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу по очкам Джошуа - 118: 110, 119: 109, 118: 110. Британец вернул себе чемпионские титулы.