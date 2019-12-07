Джошуа победил Руиса и вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) Энди Руис встречался с Джошуа.
В июне американец сенсационно победил британца и отобрал у него титулы.
Второй поединок лучше начал Джошуа, после атаки которого в Руиса в первом раунде открылось рассечение над левым глазом.
Американец "ответил взаимностью" во второй трехминутке, когда прорвался на ближнюю дистанцию и нанес удар, после кого рассечение появилось и у британца.
Боксеры активизировались в четвертом раунде, в конце которого Руис нанес несколько мощных ударов, заставив Джошуа клинчевать.
Следующая актививзация произошла в седьмом раунде, когда соперники устроили жесткий обмен ударами.
Джошуа гораздо лучше передвигался по рингу, преимущественно работал джебом и увеличивал преимущество по очкам.
Руису нужно было рисковать и исправлять ситуацию. Однако британец продолжал держать соперника на дистанции и контролировать ход боя.
Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу по очкам Джошуа - 118: 110, 119: 109, 118: 110. Британец вернул себе чемпионские титулы.
- Джошуа признался, что перед реваншем с Энди Руисом получил советы от Украинской Владимира Кличко .
- 4 декабря британец Энтони Джошуа и американец Энди Руис провели в Саудовской Аравии открытую тренировку перед чемпионским боем в супертяжелом весе.
- Джошуа пообещал в случае победы над Руисом предоставить ему право на реванш .
- 5 декабря чемпион мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе американец Энди Руис и британец Энтони Джошуа провели дуэль взглядов перед боем .
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- Призовой фонд боя-реванша между Энди Руисом и Джошуа составит $ 100 млн .
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