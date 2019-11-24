Уайлдер нокаутировал Ортиса в бою за титул WBC в супертяжелом весе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Лас-Вегасе (США) Деонтей Уайлдер проводил десятую защиту титула чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе. Его оппонентом был Луис Ортис, которого он уже побеждал весной 2018 нокаутом в десятом раунде.
На этот раз бой завершился победой американца техническим нокаутом в седьмом раунде. За 10 с до окончания седьмого раунда Луис Ортис провел опасную атаку, на которую Деонтей Уайлдер ответил точным ударом с правой. Через блок правый прямой попал в голову кубинцу. Уайлдер в десятый раз защитил пояс.
Интересно, что после шестого раунда по судейским запискам преимущество по очкам было у Ортиса - 58:56.
Для 34-летнего Уайлдера эта победа стала 42-й (41 нокаутом). Также на его счету 1 ничья. 40-летний Ортис потерпел второе поражение в карьере, первое он также получил от Уайлдера.
The knockout # WilderOrtiz2 pic.twitter.com/rfHBSEgSjZ- Chief Victor Onuoha (@Evolved_Afrikan) November 24, 2019
- Напомним, чемпион мира WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер получит за бой-реванш с кубинцем Луисом Ортисом $20 млн.
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