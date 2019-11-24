Уайлдер нокаутировал Ортиса в бою за титул WBC в супертяжелом весе

24 ноября, 2019, 09:52

Американский боксер Деонтей Уайлдер нокаутировал кубинца Луиса Ортиса и защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Лас-Вегасе (США) Деонтей Уайлдер проводил десятую защиту титула чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе. Его оппонентом был Луис Ортис, которого он уже побеждал весной 2018 нокаутом в десятом раунде.

На этот раз бой завершился победой американца техническим нокаутом в седьмом раунде. За 10 с до окончания седьмого раунда Луис Ортис провел опасную атаку, на которую Деонтей Уайлдер ответил точным ударом с правой. Через блок правый прямой попал в голову кубинцу. Уайлдер в десятый раз защитил пояс.

Интересно, что после шестого раунда по судейским запискам преимущество по очкам было у Ортиса - 58:56.

Для 34-летнего Уайлдера эта победа стала 42-й (41 нокаутом). Также на его счету 1 ничья. 40-летний Ортис потерпел второе поражение в карьере, первое он также получил от Уайлдера.