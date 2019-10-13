Усик победил Уизерспуна техническим нокаутом в дебютном бою в супертяжелом весе
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Поединок против Чазза Визурспуна стал для бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Александра Усика первым в новой категории.
Усик начал поединок осторожно и отдал центр ринга Уизерспуну, а сам работал "вторым номером" и проверял защиту соперника преимущественно джебом.
Во втором раунде украинец начал включать во время атак ударную левую руку и сделал акцент на удары по корпусу.
В третьем раунде Усик стал прорываться на ближнюю дистанцию и наращивать темп поединка. Уизерспун открывался и несколько раз опасно пробил правой.
В четвертой трехминутке украинец зажал американца в углу и провел серию из четырех точных мощных ударов.
В пятом раунде Уизерспун уже выглядел откровенно уставшим. Усик это чувствовал и не снимал темпа.
В шестом раунде украинец атаковал еще активнее и кружил вокруг соперника, бомбардируя его сериями ударов. Перед гонгом Усик зажал Уизерспуна у канатов и заставил думать только о спасении.
Развязка наступила в седьмой трехминутке. Усик загнал Уизерспуна в угол, где соперник выглядел беспомощно. Американец продержался до конца раунда, но в перерыве отказался от дальнейшего продолжения боя - рефери зафиксировал победу украинца техническим нокаутом.
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