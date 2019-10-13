Усик победил Уизерспуна техническим нокаутом в дебютном бою в супертяжелом весе

13 октября, 2019, 07:28

Украинский боксер Александр Усик победил американца Чазза Уизерспуна в дебютном поединке в супертяжелом весе

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Поединок против Чазза Визурспуна стал для бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Александра Усика первым в новой категории.

Усик начал поединок осторожно и отдал центр ринга Уизерспуну, а сам работал "вторым номером" и проверял защиту соперника преимущественно джебом.

Во втором раунде украинец начал включать во время атак ударную левую руку и сделал акцент на удары по корпусу.

В третьем раунде Усик стал прорываться на ближнюю дистанцию и наращивать темп поединка. Уизерспун открывался и несколько раз опасно пробил правой.

В четвертой трехминутке украинец зажал американца в углу и провел серию из четырех точных мощных ударов.

В пятом раунде Уизерспун уже выглядел откровенно уставшим. Усик это чувствовал и не снимал темпа.

В шестом раунде украинец атаковал еще активнее и кружил вокруг соперника, бомбардируя его сериями ударов. Перед гонгом Усик зажал Уизерспуна у канатов и заставил думать только о спасении.

Развязка наступила в седьмой трехминутке. Усик загнал Уизерспуна в угол, где соперник выглядел беспомощно. Американец продержался до конца раунда, но в перерыве отказался от дальнейшего продолжения боя - рефери зафиксировал победу украинца техническим нокаутом.

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