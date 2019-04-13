Ломаченко нокаутировал Кроллу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня в Лос-Анджелесе Василий Ломаченко защищал в поединке против Энтони Кролла титулы чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг).
Ломаченко сразу занял центр ринга и начал работать первым номером. Украинец провел серию точных ударов и зажал Кроллу в углу.
Во втором раунде чемпион продолжал активно идти вперед и заставлял соперника думать исключительно о защите.
В третьем раунде Ломаченко сразу поразил соперника мощной тройкой. В конце трехминутки украинец снова зажал Кроллу у канатов и послал его в нокдаун.
В четвертом раунде Ломаченко бросился добивать британца и завершил бой нокаутом.
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