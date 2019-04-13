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Ломаченко нокаутировал Кроллу


фото: REUTERS
Украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу и защитил титулы чемпиона мира WBA и WBO в легком весе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня в Лос-Анджелесе Василий Ломаченко защищал в поединке против Энтони Кролла титулы чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг).

Ломаченко сразу занял центр ринга и начал работать первым номером. Украинец провел серию точных ударов и зажал Кроллу в углу.

Во втором раунде чемпион продолжал активно идти вперед и заставлял соперника думать исключительно о защите.

В третьем раунде Ломаченко сразу поразил соперника мощной тройкой. В конце трехминутки украинец снова зажал Кроллу у канатов и послал его в нокдаун.

В четвертом раунде Ломаченко бросился добивать британца и завершил бой нокаутом.

  • Напомним, 11 апреля украинский боксер Василий Ломаченко провел первую дуэль взглядов с британцем Энтони Кролла.
  • Украинец Василий Ломаченко и британец Энтони Кролла приняли участие в традиционной церемонии взвешивания.
  • 12 апреля стали известны уточненные данные по гонорарам украинского боксера Василия Ломаченко и британца Энтони Кролла.
  • Промоутер Василия Ломаченко американец Эдди Хирн прокомментировал, сможет ли британец Энтони Кролла подобрать ключ к украинцу.

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