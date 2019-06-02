Руис сенсационно нокаутировал Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы. Видео

2 июня, 2019, 09:25

Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл нокаутом американцу Энди Руису и потерял титулы чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Нью-Йорке Джошуа защищал титулы WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе в бою против Энди Руиса из США.

Первые два раунда прошли в относительно спокойной борьбе, но уже в третьей трехминутке на ринге развернулись увлекательные события. Оба бойца побывали в нокдауне, при этом рефери открывал британцу счет дважды. Далее казалось, что Джошуа начинает возвращать себе инициативу, но в седьмом раунде Руис еще дважды отправлял соперника в нокдаун, и рефери принял решение остановить встречу.

Таким образом, Руис, который стал соперником Джошуа только через провален Джареллом Миллером допинг-тест, стал новым чемпионом мира и нанес британцу первое поражение на профессиональном ринге.