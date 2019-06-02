Руис сенсационно нокаутировал Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы. Видео
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Нью-Йорке Джошуа защищал титулы WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе в бою против Энди Руиса из США.
Первые два раунда прошли в относительно спокойной борьбе, но уже в третьей трехминутке на ринге развернулись увлекательные события. Оба бойца побывали в нокдауне, при этом рефери открывал британцу счет дважды. Далее казалось, что Джошуа начинает возвращать себе инициативу, но в седьмом раунде Руис еще дважды отправлял соперника в нокдаун, и рефери принял решение остановить встречу.
Таким образом, Руис, который стал соперником Джошуа только через провален Джареллом Миллером допинг-тест, стал новым чемпионом мира и нанес британцу первое поражение на профессиональном ринге.
- Украинский боксер Александр Усик побывал в Нью-Йорке на взвешивании перед боем британского чемпиона Джошуа против американца Энди Руиса .
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