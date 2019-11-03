Альварес жестко нокаутировал Ковалева и отобрал у него титул WBO
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Сегодня в Лас-Вегасе (США) состоялся бой между чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергеем Ковалевым и Саулем Альваресом, который выступает в среднем весе (до 72,6 кг) и поднялся ради поединка с россиянином на две категории.
Мексиканец с первых минут работал сосредоточенно и был собранным в обороне, что не давало возможности Ковалеву найти пробелы в обороне соперника. С четвертого раунда Альварес начал добавлять в атаке и постепенно захватил инициативу.
В последней трети поединка Альварес уже полностью контролировал ход событий на ринге. В одиннадцатом раунде мексиканец провел жесткую атаку и отправил россиянина в тяжелый нокаут. Ковалев встал только с посторонней помощью.
Сауль Альварес стал чемпионом мира в полутяжелом весе и получил титул в четвертой категории.
Canelo KO's Kovalev in the 11th Rd to capture the WBO Light Heavyweight championship #CaneloKovalev pic.twitter.com/gohjIUjT3g- BOXING CORNER (@ boxingcorner247) November 3, 2019
- 31 октября Сауль Альварес заявил, что согласился на бой в полутяжелом весе против россиянина Сергея Ковалева, чтобы войти в историю.
- 30 октября Сауль Альварес, который выступает в весе до 72,6 кг, заявил, что хочет провести бой в бывшей категории украинца Александра Усика - до 90,7 кг.
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