Альварес жестко нокаутировал Ковалева и отобрал у него титул WBO

3 ноября, 2019, 08:49

Мексиканский боксер Сауль Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и отобрал у него титул чемпиона мира в полутяжелом весе

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Сегодня в Лас-Вегасе (США) состоялся бой между чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергеем Ковалевым и Саулем Альваресом, который выступает в среднем весе (до 72,6 кг) и поднялся ради поединка с россиянином на две категории.

Мексиканец с первых минут работал сосредоточенно и был собранным в обороне, что не давало возможности Ковалеву найти пробелы в обороне соперника. С четвертого раунда Альварес начал добавлять в атаке и постепенно захватил инициативу.

В последней трети поединка Альварес уже полностью контролировал ход событий на ринге. В одиннадцатом раунде мексиканец провел жесткую атаку и отправил россиянина в тяжелый нокаут. Ковалев встал только с посторонней помощью.

Сауль Альварес стал чемпионом мира в полутяжелом весе и получил титул в четвертой категории.

Canelo KO's Kovalev in the 11th Rd to capture the WBO Light Heavyweight championship #CaneloKovalev pic.twitter.com/gohjIUjT3g - BOXING CORNER (@ boxingcorner247) November 3, 2019