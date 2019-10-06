Деревянченко проиграл Головкину в ожесточенном бою за титул чемпиона мира IBF в среднем весе

6 октября, 2019, 06:48

В поединке за титул чемпиона мира IBF в среднем весе украинец Сергей Деревянченко уступил казахстанцу Геннадию Головкину

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Бывший лидер рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории, Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко встречались в Нью-Йорке в поединке за вакантный титул IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг).

Головкин мощно начал бой и уже в первом раунде отправил Деревянченко в нокдаун. В дальнейшем украинец достойно выглядел на протяжении всего поединка. Ему даже не мешало серьезное рассечение, которое открылось во втором раунде. Однако небольшое преимущество было на стороне звездного казахстанца.

По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Головкину по очкам 114:113, 115:112, 115:112.