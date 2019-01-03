Каплин подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты
3 января, 2019, 15:52
Нардеп Сергей Каплин официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины от Социал-демократической партии
Об этом сообщили в пресс-службе партии.
"Нардеп Сергей Каплин подал документы для регистрации кандидатом в президенты Украины в Центризбирком. В ЦИК он пришел с представителями Социал-демократической партии, которая выдвинула его на пост главы государства. Кандидат от СДП стал первым, кто регистрируется в 2019 году", - сообщили в пресс-службе.
- Ранее сообщалось, что народный депутат, лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин в реестре неплательщиков алиментов.
- Напомним, политическая партия "Объединение "Самопомич" выдвинула кандидатом в президенты лидера партии Андрея Садового.
- Всеукраинский съезд партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость" выдвинул Наливайченко кандидатом в президенты Украины.
- Экс-министр экологии и природных ресурсов, юрист Игорь Шевченко официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины.
По теме
1 января, 2019 Зеленский заявил о решении идти в президенты
31 декабря, 2018 25 претендентов на должность президента Украины
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
По теме
1 января, 2019 Зеленский заявил о решении идти в президенты
31 декабря, 2018 25 претендентов на должность президента Украины
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-