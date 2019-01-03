Каплин подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты

3 января, 2019, 15:52

Нардеп Сергей Каплин официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины от Социал-демократической партии

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

"Нардеп Сергей Каплин подал документы для регистрации кандидатом в президенты Украины в Центризбирком. В ЦИК он пришел с представителями Социал-демократической партии, которая выдвинула его на пост главы государства. Кандидат от СДП стал первым, кто регистрируется в 2019 году", - сообщили в пресс-службе.