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Каплин подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты

Нардеп Сергей Каплин официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины от Социал-демократической партии

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

"Нардеп Сергей Каплин подал документы для регистрации кандидатом в президенты Украины в Центризбирком. В ЦИК он пришел с представителями Социал-демократической партии, которая выдвинула его на пост главы государства. Кандидат от СДП стал первым, кто регистрируется в 2019 году", - сообщили в пресс-службе.

 

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