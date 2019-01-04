Президентские выборы: 10 фактов о Шевченко, который первым пришел в ЦИК

3 января, 2019, 17:20

Экс-министр окружающей среды Игорь Шевченко стал первым кандидатом, который официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины

Еспресо.TV рассказывает в этой статье интересные факты о биографии и взглядах Шевченко, а также о скандальных ситуациях, связанных с ним.

1. Шевченко подал документы в Центральную избирательную комиссию 31 декабря в 9:00. То есть, это было сделано в первые минуты избирательной кампании. Экс-министр идет на выборы как самовыдвиженец.

2. Шевченко родился 10 января 1971 года в городе Александрия Кировоградской области. В сентябре того же года семья переехала в Киев.

3. В 1988 году он поступил в Национальный университет физического воспитания на отделение легкой атлетики. В 1991 году Шевченко продолжил обучение в Киевском университете им. Шевченко. В 1996 году получил диплом юриста-международника.

4. В октябре 1995 года Шевченко возглавил юридическую фирму "Шевченко, Дидковский и Партнеры". В 2007 году Шевченко продал свою долю в фирме и сосредоточился на политической деятельности.

5. В 2011 году он создал меритократическую партию Украины. В 2012 году Шевченко вел переговоры о совместном участии в выборах с Анатолием Гриценко (партия "Гражданская позиция") и Виталием Кличко (партия "УДАР"), но сотрудничество не сложилось. В 2013 году Шевченко ушел с поста председателя партии. В мае 2016-го он заявил о прекращении своего членства в меритократической партии.

6. Шевченко был министром экологии и природных ресурсов Украины. Его назначили министром в декабре 2014 года по квоте партии "Батькивщина". И назначение, и увольнение Шевченко состоялись со скандалом.

У Шевченко не было соответствующего образования и опыта работы в экологической сфере. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко позже заявлял, что "Батькивщина" якобы получила взятку за выдвижение Шевченко, который даже не был членом партии.

В мае 2018 года Шевченко заявил, что был назначен на должность министра благодаря поддержке нардепа Александра Онищенко и президента Петра Порошенко. Тогдашний глава правительства Арсений Яценюк был против его кандидатуры. Напомним, что сейчас Онищенко обвиняется в государственной измене, организации преступной группировки и коррупции. Он бежал от украинских правоохранительных органов в Германию.

7. Шевченко обвиняли в злоупотреблениях во время пребывания на посту министра. В январе 2015 года он по личным делам находился в Арабских Эмиратах. В июне 2015 года летал на частном самолете в рабочие дни в Германию, а вернулся на другом частном самолете уже из Ниццы. Шевченко тогда признал, что летал на самолетах Онищенко. Кроме того, речь шла о назначении на должности в подведомственные Министерству экологии учреждения людей, вероятно поддержанных Онищенко.

8. Освобождение Шевченко тоже не обошлось без скандала. Рассмотрение представления премьер-министра об увольнении Шевченко состоялось в парламенте 2 июля 2015 года. Накануне в отношении Шевченко было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное обогащение".

Как было написано в представлении Яценюка, Шевченко неэффективно использовал средства от ЕС, выделенные на охрану окружающей среды. Кроме того, министр без уважительных причин часто отсутствовал на рабочем месте и пропускал заседания Кабмина. Сам Шевченко настаивал, что против него была проведена "грязная кампания".

9. Осенью 2015 года Шевченко как самовыдвиженец баллотировался в мэры города Белгород-Днестровский в Одесской области. На выборах мэра он занял второе место.

10. На своем сайте Шевченко пишет, что основной целью предвыборной программы является "построение успешной страны по примеру Сингапура, который стал одним из экономических чудес света благодаря быстрым и решительным реформам, проведенным Ли Куан Ю и его командой".

Итак, Шевченко стал первым кандидатом на выборах президента и обещает строить великую европейскую державу Украины по образцу миллионного города Сингапур.