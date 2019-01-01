Зеленский заявил о решении идти в президенты

1 января, 2019, 00:03

В Новогоднюю ночь Владимир Зеленский сообщил о намерении баллотироваться на должность главы государства

Украинский шоумен и продюсер Владимир Зеленский заявил о своем решении баллотироваться на должность президента Украины.

О своем намерении участвовать в выборах он заявил во время праздничного "Вечернего квартала" на канале "1+1".

Согласно опросу компании Seetarget, проведенному с 1 по 6 декабря методом личных интервью, Зеленский занимает второе место с 9,0% (среди определившихся – 12,7%) в рейтинге потенциальных кандидатов на президентских выборах 2019 года, уступая лишь Юлии Тимошенко (14,2% опрошенных; среди тех, кто определился - 20,2%). Нынешний президент Петр Порошенко на третьей позиции с 8,6% (12,3%).