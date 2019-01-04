ЦИК зарегистрировала первого кандидата в президенты
4 января, 2019, 16:15
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первых кандидатов на пост президента Украины
Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в пятницу, 4 января, передает Еспресо.TV .
Комиссия зарегистрировала экс-министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко.
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Отметим, что 3 января Центральная избирательная комиссия утвердила сметы по бюджетным программам на 2019 год.
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