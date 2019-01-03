Партия "Справедливость" выдвинула своим кандидатом в президенты Валентина Наливайченко
Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".
Соответствующее решение было принято на всеукраинском съезде партии в четверг в Киеве. За выдвижение Наливайченко проголосовало 202 делегата, решение принято единогласно.
Кандидат пообещал отказаться от президентского иммунитета сразу после избрания на должность и отметил, что на посту президента со своей командой будет бороться с коррупцией, намерен повысить прозрачность системы государственного управления, расширит права территориальных общин, а также озвучил ряд других приоритетов в работе.
"У меня есть стратегический план действий, как восстановить мир и как осуществить деоккупацию. Подготовил новое действенное международное соглашение для защиты нашей страны", - добавил Наливайченко.
- Напомним, политическая партия "Объединение" Самопомощь " выдвинула кандидатом в президенты лидера партии Андрея Садового
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