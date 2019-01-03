 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Партия "Справедливость" выдвинула своим кандидатом в президенты Валентина Наливайченко

Всеукраинский съезд партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко" Справедливость" выдвинул Наливайченко кандидатом в президенты Украины

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".

Соответствующее решение было принято на всеукраинском съезде партии в четверг в Киеве. За выдвижение Наливайченко проголосовало 202 делегата, решение принято единогласно.

Кандидат пообещал отказаться от президентского иммунитета сразу после избрания на должность и отметил, что на посту президента со своей командой будет бороться с коррупцией, намерен повысить прозрачность системы государственного управления, расширит права территориальных общин, а также озвучил ряд других приоритетов в работе.

"У меня есть стратегический план действий, как восстановить мир и как осуществить деоккупацию. Подготовил новое действенное международное соглашение для защиты нашей страны", - добавил Наливайченко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 января, 2019 четверг

больше новостей

3 января, 2019 четверг

2 января, 2019 среда

1 января, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать