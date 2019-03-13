10 фактов из жизни Владимира Петрова

14 марта, 2019, 08:46

Дмитрий Добрый

Если вы считаете, что в президенты баллотируется только один юморист по имени Владимир, вы ошибаетесь. Кроме Владимира Зеленского, в избирательном бюллетене также будет Владимир Петров. Он же "Люмпен", он же "Мясо", как назвал его Рабинович. Правда "юмор" у него не столько политический, сколько политтехнологический

"Черный пиарщик", "медиакилер", "заказушниками", "чорнушник", "провокатор", "тролль", "Хейтер" ... Как только не называют 41-летнего Владимира Владимировича Петрова. Себя же он подает телеведущим, продюсером, политконсультантом. А с недавних пор еще и политиком. Настаивает, что сейчас занимается исключительно производством сериалов, познавательных передач "интеллектуального продукта".

Мы подобрали десять фактов, связанных с трудовой деятельностью и взглядами этого человека. Речь идет о тех событиях, явлениях, заявления и выступления в СМИ, где участие Петрова является установленным и проверяется из открытых источников.

Фактов примитивных, смешных и совсем не смешных или, как выражаются в тех кругах, к которым он принадлежит, "желтых", "серых" и "черных". Хотя, некоторым из них, пожалуй, подобрать цвет невозможно. Слишком своеобразные.

1. Возглавлял телеканал "донецкого" генпрокурора Васильева

Геннадий Васильев

Владимир Петров родился в городе Днепр. Учился в Кривом Роге на горного инженера.

Карьеру в мире медиа начал на телеканале "Киевская Русь" генерального прокурора в 2003-2004 годах Геннадия Васильева, где дошел до уровня главного редактора и директора. Там сошелся с донецкой региональной элитой.

Васильев имел огромное влияние на Донбассе, так как в 1991-1998 годах - то есть в период расцвета ведущих местных мафиозных кланов - работал прокурором области. Наладил "связи". Они позволили ему сесть в кресло первого заместителя спикера Верховной Рады, когда с этой должности на Банковую перешел Виктор Медведчук, а впоследствии, при первом премьерстве Виктора Януковича, возглавить Генеральную прокуратуру.

Когда лидер Партии регионов получил президентство, Васильев работал "замом" в главы Администрации президента Сергея Левочкина. Однако определяющим влияние имел не там, а в ГПУ, где протежированный ним Ренат Кузьмин получил должность заместитель генерального прокурора.

Двоюродного брата Рената Васильевича, тоже прокурорского работника - и тоже ставленника Васильева, в сферу ответственности которого во время донецкого периода, еще до Киева, входили СМИ шефа, в т.ч. и канал "Киевская Русь" - Рафаэля Кузьмина сделали сначала просто "замом", а затем первым "замом" председателя Антимонопольного комитета.

Эти детали, на самом деле, очень важны для понимания природы происхождения тех или иных PR-заказов в исполнении Петрова. Ведь травля то врагов ПР, то известных коммерческих брендов в него странным образом совпадало с аналогичным процессуальной и регулятивной деятельностью братьев Кузьминых.

2. В 2009-2013 годах активно действовал против Тимошенко и объединенной оппозиции

Премьерой Петрова как "черного пиарщика" стал искусственно раскрученный "педофилгейт" во время президентской кампании 2009-2010 годов, по итогам которой Янукович победил Юлию Тимошенко. Сначала бывший сотрудник СБУ Григорий Омельченко, а затем одиозный "регионал" Вадим Колесниченко начали распространять ничем не подтвержденные заявления о вроде как причастность трех депутатов "Батькивщины" ко вроде как сексуальному насилию над детьми. Причем имена и фамилии фигурантов, как и родителей детей, назывались настоящие. А все остальное, как позже вставили журналисты и правоохранители, было не настоящим.

"Трамплин" для разгона скандала послужила страница Петрова в модном тогда Живом Журнале. Вел ее он под ником "Люмпен". Себя изображал в качестве розтатуйованого крутого мена (на одной руке выбито слово "Весна", на второй - "Осень"), никого и ничего не боится, смеется всего и из всех, и, вообще, никогда ничем не занимается.

Первое "педофильское" сообщение появилось в лентах новостей от имени Омельченко, однако на него обратили внимание только после перепечатки Lumpenьом. Юридическая же ответственность оставалась за господином Григорием.

Инаугурация Януковича обусловила переход ремесла "люмпенов" - а их стало двое, Петров и Алексей Дурнев, кроме разовых помощников - на постоянную основу. Тех из известных оппозиционеров, оставшихся на свободе, стали постоянно провоцировать всякой ерундой, нелепостями, вопросами "не по существу". Все это снималось на камеру, после чего с соответствующими комментариями выбрасывалось в соцсети и на "регионаловски" телевизионные каналы.

18 мая 2013 года тогдашний министр внутренних дел Виталий Захарченко и команда Петрова устроили настоящее побоище на многотысячный оппозиционной акции "Вставай, Украина!". В сопровождении ГАИ предоставленный в распоряжение "люмпенам" броневик с клоунами внутри и на броне пошел на таран тех, кто вышел на Софийскую площадь и прилегающие улицы против режима Януковича. Ехала техника со стороны правительственного квартала. Одновременно журналистов (в т.ч. женщин) на Большой Житомирской атаковала "титушня" под защитой "Беркута".

Захарченко наблюдал за всем этим из окон отеля InterContinental.

Расчет АП и МВД, очевидно, был очень простым: накануне отказа от ассоциации с ЕС породить схватки, показав избирателям насколько агрессивными и жестокими могут быть те, кто против Виктора Федоровича ( "Батькивщина", "Свобода", УДАР, "Общее дело") . Даром, что их давят клоуны на БРДМ по силовой поддержки МВД и "толстолобиков" в спортивных костюмах.

Именно в тот день и родилось слово "титушки". Это там в объективы фото- и видеокамер впервые попал спортсмен-наемник Вадим Титушко.

Определенный "рубикон" перешел и Петров. Отныне он стал преимущественно провоцировать на злобу тех, кого ему "заказали", и их окружение в "реале", а не в онлайне.

А по броневика, то Петров не стал что-то отрицать.

"Именно этот БРДМ (боевая разведывательно-дозорная машина) - не мой. Я его арендовал", - приводила слова организатора кровавого "перфоманса" газета "Сегодня".

Главой Администрации президента Януковича в то время был Сергей Левочкин. Факт сотрудничества с ним Петров признал лишь в конце 2018-го, после ареста.

Приведем посвященный данному вопросу фрагмент его беседы с Натальей Влащенко:

"- Сотрудничали ли Вы с Левочкиным когда-нибудь?

- С структурами, аффилированные с Левочкиным, скорее всего, да. Я думаю, что да.

- Как технолог?

- Да ".

Смотрите и слушайте с 49:51

Однако, все встает на свои места, если учесть кого герой нашего рассказа считает своим учителем и кому он посвятил целый цикл бесед, размещенных на YouTube. Они так и выглядят - как беседы учителя с учеником.

Речь про консультанта №1 по вопросам политики в "газовой" группе Фирташа-Левочкина-Хорошковского-Бойко Владимира Грановского.

3. Учился у наставников из России

Кроме Грановского "учителями" Петров называет российских граждан Дмитрия Куликова и Тимофея Сергейцева (они же "Дима и Тима"). Этот дуэт работал в Украине не один год. Помогали на выборах Леониду Кучме, Наталье Королевской и другим. Подавали себя чуть ли не учеными-философами и представителями методологической школы Щедровицкого ( "щедровитяне"). На деле же, обеспечивали не только рекламу заказчику, но и антирекламу его (ее) оппонентам.

Эти же "Дима и Тима" изготавливали 2004 года "чернуху" против Ющенко.

"Я считаю Куликова своим учителем, я считаю определенной степени Сергейцева своим учителем ... Я понимаю, что это сейчас очень непопулярна вещь. С которым я знаком с 2001 года и с которыми мы не общались даже не с 2014-го, а где с 2013-го года. Последний раз мы в 2013-м увиделись с Димой Куликовым ", - отмечает политтехнолог.

Они до сих пор поддерживают отношения. Уже через мессенджер, поскольку обоим упомянутым персонажам запрещен въезд в Украину. И Петрову очень не хватает живых бесед с ними.

"В интернете не пообщаешься так, как ты можешь пообщаться в жизни. Там" привет - привет "," как дела - как дела "и разошлись. В мессенджере. Для меня это, конечно, неприятная история, я не могу с ними общаться ", - подчеркивает он.

Среди приоритетных контактов Петрова долгое время были и такие тоже невъездных сейчас в Украине персоны как объявлен в розыск за сотрудничество с террористической организацией "ДНР" пропагандист, сепаратисты Александр Чаленко и украинофоб, политтехнолог Семен Уралов. С Чаленко он "колдовал" над приобретенным им одесским сайтом "Ревизор", который хотел превратить в общенациональный ресурс, а с Уралов были дела на выборах в Одессе (см. ниже).

5. До войны высмеивал украиноязычных киевлян, а теперь называет "примитивными" защиту Родины с оружием в руках и смерти Героев

Однажды Дурнев имел неосторожность рассказать у себя в соцсетках, как он предостерегал знакомую украиноязычную девушку, если она не перейдет в повседневном общении на русский "никогда не найдет себе богатого мужа".

"Я написал этот пост после того, как заметил что в высших деловых и политических кругах практически никто не разговаривает на украинском языке. Соответственно, все топ-менеджеры, их заместители и другие люди, которые имеют высокий состояние в столице, русскоязычные. Я посоветовал приезжей охотнице за "богатым мужиком" говорить по-русски ", - изложил он свои соображения.

К дискуссии присоединились "свободовцы". За Дурнева вступился Петров, пользуясь случаем выплеснул из себя все то, что думает по поводу государственного языка и тех, кто решается защищать его конституционный статус.

"Меры мы уже приняли, собственно предоставили огласки поведение стада этих слаборазвитых существ с низкокачественным генофондом", - сказал он.

"... Рекомендую этом быдлу сильно напрячь мозг и осознать, что этот город им не принадлежит, вряд ли когда-нибудь будет принадлежать и перед тем, как здесь викобенюваться, как у себя в родном колхозе, нужно как следует подумать", - добавил Петров.

После Революции достоинства шоумен исповедует либертарианское-космополитическую идеологию. С нескрываемым доминированием откровенно "ватных" представлений.

Вот показательное высказывание нынешнего кандидата в президенты, сделанное им 2015 году в эфире "Радио Вести" (ведущей программы была Юлия Литвиненко , поэтому ток-шоу можно было бы назвать "Два кандидата", поскольку в этом году она тоже баллотируется):

"Есть идеалы примитивные, есть идеала не примитивные. Я думаю, что многие люди - опять же, многие воспримут это кощунственным - но я считаю, что многие из нас подвергается именно на примитивные идеалы. То есть мы свое нежелание жить и развиваться стараемся спрятать, стараемся затоптать вот этими идеалами, мы должны за кого-то умирать и все остальное ".

Смотрите и слушайте с 28:14

В той же программе он повторил и заученную когда-то от "Димы и Тимы" тезис о "трех Украинах".

6. "Шел сбивать другого кандидата" на мажоритарке в Одессе и в Чернигове. Помог Маркову получить депутатскую неприкосновенность

Осенью 2012 года он регистрируется кандидатом в депутаты парламента на том же 130-м избирательном округе, что и Алексей Гончаренко, сын действующего тогда мэра Одессы Алексея Костусева. Речь о Киевский районе города.

С какой целью? "Я шел сбивать другого кандидата", - это слова Петрова.

В чьих интересах? В пользу главы партии промосковских шовинистов "Родина" Игоря Олеговича Маркова, известного в криминальных кругах как «авторитет» по кличке "Марадона". Сейчас он скрывается в Москве, а тогда попадание "под купол" Рады этого, даже по одесскими стандартам, более чем скандального человека способствовал технический кандидат Петров.

Кроме того, уже упомянутая нами (см. выше) новая тактика "троллинга" в виде физических столкновений, апробирована Петровым у Святой Софии, берется на вооружение во время выборов на одномандатных округах №135 в Одессе (2014) и №205 Чернигове (2015) . Драки под запись на видео, согласитесь, наверное стоят дороже, чем обливание дерьмом кого-то или чего-то на форумах и в комментариях.

В то же время, сам Петров там уже не фигурирует, выпускает вперед молодое поколение из своего "творческого объединения" Lumpen Production - Дурнева и Александра Барабошка. Они оформляются кандидатами и ... делают все что только им вздумается чтобы спровоцировать "объект" (реальный кандидат, "мешает" заказчику, его охрана, его доверенные лица) на различные формы агрессии. С ними же историю политпровокаций творит и Василий Крутчак, он тоже из "люмпенов".

В Одессе в роли "объекта" выступал предприниматель Владимир Рондин.

В Чернигове - Геннадий Корбан, и "за компанию" - команда Олега Ляшко.

7. Рабинович говорил, что Вова "Мясо" якобы готовит на него покушение

"Мясо" - один из двух псевдо Петрова. Публично так его назвал народный депутат Вадим Рабинович.

В октябре 2017 года в эфире NewsOne нардеп назвал того, кто якобы целенаправленно занимается кампанией против него и даже устроил "покушение". Если верить Рабиновичу, несколько человек были задержаны "с яйцами, камнями и ножничками".

"Назвали фамилию Владимира Петрова - он же" Люмпен ", он же" Мясо "- человек, выполняющий за деньги определенные заказы ... Работает на господина Левочкина и" Оппоблок ". И поскольку у нас медийное пространство очень маленькое, об этом все прекрасно знают. Известно, что на распространение меня в медиа разных гадостей было выделено $ 30 тыс., и $ 70 тыс. долларов должны были передать вот этим студентам, но кому, что и сколько досталось - не знаю ", - сказал нардеп.

В то же время, уточнил политик, Левочкин выплатил денежное вознаграждение Петрову не напрямую, а через Николая Скорика (ключевой момент - главы Одесской ОГА времен Януковича).

"Если у Петрова найдутся контакты с Левочкиным, со Скориком, который лично платил ему деньги, я думаю, будут большие проблемы у этих ребят с" Оппозиционного блока ", которые в" тени "хорошие, а так - боятся, когда им начнут вспоминать их прошлые действия. За спинами представителей бывшей и даже нынешней власти всегда торчало и торчит рыло Левочкина, у которого вообще все в порядке: он сидит в парламенте, живет в огромных виллах в Украине, в Париже. Но если он думает, что все это будет продолжаться вечно - ошибается ", - добавил Рабинович.

История эта дальнейшего продолжения не имела. При этом Барабошко действительно часто "тролил" Вадима Зиновьевича. Например, мог прийти на его акцию с участием обманутых вкладчиков, взять микрофон и якобы от имени митингующих сначала благодарить Рабиновичу за поддержку, а затем требовать повышения оплаты за участие в пикете, поскольку предлагаемые расценки слишком маленькие.

8. Живет в шикарных апартаментах, ездит на дорогих авто

Образ жизни "Люмпен" проводит совсем не "люмпенский". Проживает в доме на 246 кв. м в Буче под Киевом, а с легковушек кандидат в президенты отдает маркам Porsche. Их происхождение объясняет прибылью от сериалов.

Представленная ЦИК последняя налоговая декларация Петрова сообщает нам, что ездит он на Porsche Panamera 2010 года и Chevrolet Camaro 1969, а его жена Татьяна Петрова - на Porsche Cayenne 2011 года.

Суммарно семья Петровых имеет пять земельных участков: в поселке Бабинцы Бородянского района Киевской области, опять же в Буче и целая латифундия площадью 20 кв. км в Медерово вблизи Кропивницкого.

9. Находится под следствием

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В декабре 2018 авто с Петровым задержали при въезде в Киев на КПП "Пуща-Водица". Ему предъявлены обвинения в причастности к скандалу с мужем заместителя директора Государственного бюро расследований Ольги Варченко, заместителем начальника Департамента защиты экономики Национальной полиции Александром Варченко.

Обыски прошли в Крутчака и в Барабошка, который сейчас тоже под домашним арестом, как и Петров.

Как настаивают следователи, от имени Варченко была сфальсифицирована интимная переписка с симпатичной студенткой на популярном сайте знакомств. Что принципиально важно, девушка, ее зовут Наталья Бурейко, фигурирует настоящая и аккаунт ее, выполняющий "общения" с тем, кто выдавал себя высоким полицейским чином, тоже настоящий. Обещали ей за это лишь полторы тысячи гривен, и те не заплатили. Тогда как, собственно, Петров, по утверждениям стороны обвинения, получил в качестве гонорара за проведение данной информационной спецоперации $ 230 тыс., изъятых из его именной банковской ячейки.

Бурейко, следует отметить, призналась, что передавала другим доступ к зарегистрированной на нее странице, и извиняется перед супругами Варченко. Говорит, не знала, что все так закончится.

То есть исполнители заказа, по версии ГПУ, общались фактически сами с собой, после чего предъявили журналистам и общественности свой довольно пикантный продукт. "Перчинки" переписке добавляли пользователя третьими лицами угрозы физической расправы, усиленные фото ... с отрубленными куриными лапами. Мол, посмотрите как начальство склоняет к близости в том случае, если получает отказ.

Korrespondent.net

Критики Петрова видят в том его фирменный стиль - заимствованную в общении с российскими специалистами и "регионалами" склонность к показной жестокости. К "мясу", в прямом и переносном смысле. К моральному садизму.

Не лишним будет напомнить, что в Одессе против Гончаренко также имела место попытка применять подобную технологию. Только там было не Наталья, а Алина.

В свою очередь Петров соглашается с тем, что обмен сообщениями между "Варченко" и "Бурейко" является фейком, однако собственную причастность отрицает. Говорит, что это делали другие, а именно конкурирующие с ним пиарщики младшего возраста.

Тем не менее, кандидат в президенты подозревается в совершении преступлений, наказание за которые предусмотрено четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления), ст.162 (нарушение неприкосновенности жилища), ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) и ст.343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) УК.

И случай с фальсификацией сексуальных домогательств в сети является не единственным, в чем правоохранители пока подозревают Петрова.

10. Военная прокуратура: годами торговал личными данными должностных лиц и влиятельных лиц

Прокуроры установили 11 человек, которые непосредственно занимались таким видом "бизнеса". Речь идет о Петрове и Барабошке.

Разоблачить их помогла задокументированная "утечка" данных, доступ к которым имеет сугубо УГО.

Главный военный прокурор генерал-полковник юстиции Анатолий Матиос подробно объяснил как работала эта схема:

"С закрытых баз данных Управления государственной охраны идет информация, которой торгуют - от 200 грн до $ 500 ... Мы выходим на людей, которые были заказчиками и финансистами вот этой процедуры покупки конфиденциальной информации, незаконного вмешательства в личную жизнь, нарушение права на неприкосновенность. Это делало очень много людей, основным техническим заказчиком чего был господин Петров, которому в этом объявлено подозрение ... Тяжело назвать блогерами, это люди, которые занимаются "черным пиаром" за деньги. Без разницы, всеядны. Они пользовались государственными инструментами по деньги. Такого никогда не было.

Была создана единая площадка интернет-платежей и обмена информацией, где любой не идентифицированный человек давал запрос и говорил "Мне нужен трафик (режим дня и маршрут передвижения охраняемой УГО лица - Авт.) на Петрова ... Сколько будет стоить?". Инкогнито присылал ответ, что трафик будет стоить $ 500. Сбрасывал номер карточки монобанк, которого физически нет - Дубилет придумал классный инструмент, это классно, это то же что и Monzo bank в Британии, это будущее банковской системы - и путем конвертации биткоина в гривну при получении в автомате обезличенной лицом происходили платежи. Администратором этой площадки был один из осужденных, который находился в Лукьяновском СИЗО. Перед тем, как мы его задержали, он продал другому осужденному. Как найти во всем этом паутине? Но мы это нашли.

Вы же знаете, чем он (Петров - Авт.) занимался все 10 или 15 лет.

... Мы получили доступ, законно, к облакам и комплектующих с архивом с 2014 года. Этой гоп-компании ".

Кстати, в одном из своих последних интервью Петров рассказал о дружбе с осужденными, которые дарят ему иконы ( "это не какая-то отдельная каста, это же, в принципе, тоже люди").