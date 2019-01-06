10 фактов из жизни Валентина Наливайченко

6 января, 2019, 12:27

Сергей Руденко

Съезд партии "Справедливость" выдвинул кандидатом в президенты Украины Валентина Наливайченко

Мы решили напомнить о 10 фактах из жизни экс-главы Службы безопасности Украины.

1. 52 года. Родился и вырос в Запорожье. Родители - рабочий и медсестра. Женат. Жена - Елена. Дочь - Ольга Наливайченко.

2. По завершении средней школы поступил в Харьковский государственный университет, служил в Советской армии. После - перевелся в Киевский государственный университет, который в 1990 году закончил. По специальности - референт-переводчик с английского языка. Владеет финским и английским языками.

3. В 1991 году, накануне развала Советского Союза вступил в Краснознаменного им. Ю.В.Андропова Института разведки в Москве. Во время учебы имел агентурное имя "Налимов". Институт так и не закончил. Уволился в 1994 году и перешел в распоряжение СБУ. 14 лет работал в качестве дипломата. Прошел путь от второго секретаря посольства Украины в Финляндии до должности заместителя министра иностранных дел Украины.

4. Дважды - председатель Службы безопасности Украины. Возглавлял Службу более 5 лет. Впрочем, как утверждает сам Наливайченко, он - единственный руководитель спецслужбы, который отказался от генеральского звания.

5. 22 мая 2009 года СБУ именно во главе с Наливайченко возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.422 Уголовного кодекса Украины по факту совершения геноцида в Украине в 1932-1933 годах, от которого погибли миллионы невинных людей.

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6. Александр Якименко - предшественник Наливайченко на должности главы СБУ в 2013-2014 годах, публично обвинял Наливайченко в том, что того вроде бы вербовали в Соединенных Штатах. После этого, говорит Якименко, Наливайченко допускал агентов ЦРУ к каким-то тайным архивам. Генеральная прокуратура даже попыталась открыть уголовное производство по этому поводу. Однако это дело так и не получила продолжения. Хотя сам Валентин Наливайченко в программе "Досье" с Сергеем Руденко говорил, что Янукович пытался посадить в тюрьму - вслед за Тимошенко и Луценко.

7. Народный депутат Украины Сергей Лещенко называет Валентина Наливайченко выдвиженцем клана Левочкина-Фирташа. Экс-глава СБУ называет эти обвинения абсурдными.

8. 19 декабря 2014 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Валентина Наливайченко. Его обвиняют в клевете, организации применения запрещенных средств и методов ведения войны, препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста и похищении человека.



9. Был лидером партии "Наша Украина" и одним из лидеров "УДАРа". В 2016 году основал общественно-политическое движение "Справедливость", председатель одноименной партии. В феврале 2016 года Наливайченко объявил об объединении его антикоррупционного движения с партией "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Цель - недопущение новой революции, отставка правительства, внесение изменений в Конституцию.

10. В апреле 2018 года беглый депутат Александр Онищенко заявил, что Администрация президента заплатила $ 2 млн. депутатам за голосование за отставку Валентина Наливайченко с должности главы СБУ в 2015 году.