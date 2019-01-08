ЦИК зарегистрировала Наливайченко, Садового и еще двух кандидатов в президенты
8 января, 2019, 17:03
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты Наливайченко, Садового, Каплина и Скоцика
Соответствующее решение комиссия приняла на заседании во вторник, передает Интерфакс-Украина.
ЦИК зарегистрировала мэра Львова, лидера партии "Самопомощь" Андрея Садового, лидера партии "Общественно-политическое движение "Справедливость" Валентина Наливайченко, лидера Социал-демократической партии Сергея Каплина, самовыдвиженца Виталия Скоцика.
Итак, уже официально зарегистрировано 5 кандидатов в президенты. Первым зарегистрировался экс-министр экологии и природных ресурсов, юрист Игорь Шевченко.
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