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ЦИК зарегистрировала Наливайченко, Садового и еще двух кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты Наливайченко, Садового, Каплина и Скоцика

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании во вторник, передает Интерфакс-Украина.

ЦИК зарегистрировала мэра Львова, лидера партии "Самопомощь" Андрея Садового, лидера партии "Общественно-политическое движение "Справедливость" Валентина Наливайченко, лидера Социал-демократической партии Сергея Каплина, самовыдвиженца Виталия Скоцика.

Итак, уже официально зарегистрировано 5 кандидатов в президенты. Первым зарегистрировался экс-министр экологии и природных ресурсов, юрист Игорь Шевченко.

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