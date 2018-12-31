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В Украине зарегистрирован первый кандидат в президенты


фото: "Уніан"
Экс-министр экологии и природных ресурсов, юрист Игорь Шевченко официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины

Об этом сообщает 24tv.ua

Отмечается, что Шевченко подал документы в Центральную избирательную комиссию 31 декабря в 9:00.

Экс-министр идет на выборы как самовыдвиженец.

По его словам, он ушел из бизнеса еще десять лет назад, а сейчас возглавляет благотворительный фонд.

Кроме того, о подаче документов в ЦИК Шевченко написал в Facebook.

"Процесс пошел. Подали документы в ЦИК. Всем спасибо за поддержку и команде за качественно подготовленные документ", - отметил Шевченко.

 

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