В Украине зарегистрирован первый кандидат в президенты

31 декабря, 2018, 11:35

Экс-министр экологии и природных ресурсов, юрист Игорь Шевченко официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины

Об этом сообщает 24tv.ua

Отмечается, что Шевченко подал документы в Центральную избирательную комиссию 31 декабря в 9:00.

Экс-министр идет на выборы как самовыдвиженец.

По его словам, он ушел из бизнеса еще десять лет назад, а сейчас возглавляет благотворительный фонд.

Кроме того, о подаче документов в ЦИК Шевченко написал в Facebook.

"Процесс пошел. Подали документы в ЦИК. Всем спасибо за поддержку и команде за качественно подготовленные документ", - отметил Шевченко.