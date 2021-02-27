На Банковой митингующие требуют освобождения Стерненко. Онлайн

27 февраля, 2021, 12:24

27 февраля в Киеве возле Офиса президента проходит акция в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко

Еспресо.TV информирует о ходе событий на Банковой.

В начале акции корреспондент Еспресо сообщил, что в здание ОПУ пропускают свободно, автозаков на Банковой не видно. Однако автобусы полиции стоят неподалеку.

Утром 27 февраля заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что во время обеспечения правопорядка на акциях у Офиса президента не будет "границ" полиции .

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