На Банковой митингующие требуют освобождения Стерненко. Онлайн
27 февраля, 2021, 12:24
27 февраля в Киеве возле Офиса президента проходит акция в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко
Еспресо.TV информирует о ходе событий на Банковой.
В начале акции корреспондент Еспресо сообщил, что в здание ОПУ пропускают свободно, автозаков на Банковой не видно. Однако автобусы полиции стоят неподалеку.
Утром 27 февраля заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что во время обеспечения правопорядка на акциях у Офиса президента не будет "границ" полиции .
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- Напомним, Сергей Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда. Отметим, Стерненко осудили по статье разбой, а не похищение.
- Стерненко прокомментировал приговор суда , заявив, что на судью давили подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПГ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.
- После приговора активисты объявили акции протеста по всей Украине. В Киеве граждане протестовали под Офисом президента. По факту столкновений на улице Банковой, начато уголовное производство .
- Активисты объявили бессрочную акцию протеста из-за приговор Стерненко.
- Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил , что при нем активист Сергей Стерненко ни был агентом спецслужбы.
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