Во время акции на Банковой полицейские устроили себе "туалет" под открытым небом рядом с театром Франко

27 февраля, 2021, 13:10

Сотрудникам МВД Украины, которые дежурят неподалеку от Офиса президента Украины, где сегодня, 27 февраля 2021 года, проходит акция с требованием освобождения Сергея Стерненко и реформирования Высшего совета правосудия, негде пользоваться туалетами и они вынуждены делать это за зелеными насаждениями на столичной площади Ивана Франко

Об этом сообщил соорганизатор акции, правозащитник Роман Синицын, передает Еспресо.TV .

"Реформированная полиция обсцикает подступы к ОП", - написал он у себя на фейсбуке, приобщив соответствующее видео.

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На записи хорошо видно, что речь идет именно о юго-западной части площади перед театром Ивана Франко, которая тоже носит его имя и так и называется - площадь Ивана Франко.

Напомним, сейчас колонна протестующих отправляется в Офис генерального прокурора Ирины Венедиктовой, которую Стерненко лично обвиняет в давлении на следствие и суд по его делу.

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