23 февраля, 2021, 11:35

Активиста Сергея Стерненко приговорили к семи годам лишения свободы по делу о похищении человека

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на приговор Приморского суда Одессы.

Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.

Суд решил взять Стерненка под стражу в зале суда. Также судья постановил забрать половину имущества деятеля.

Сам активист не согласен с приговором суда и будет подавать апелляцию.

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В 2015 году активиста и в то время лидера одесского "Правого сектора" Стерненка задержали по подозрению в разбойном нападении и похищении человека.

Правоохранители отметили, что жертвой стал депутат Коминтерновского районного совета Одесской области Сергей Щербич. Об этом заявлял сам депутат, он вроде узнал Стерненка и Демчука среди своих похитителей.

Они также забросали Стерненку похищения депутата ради денег.

Сам Стерненко считает обвинения против него сфабрикованным и говорит, что они основываются лишь на заявлении самого Щербича.