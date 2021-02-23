Стерненко объявили приговор по обвинению в похищении человека 7 лет и 3 месяца тюрьмы и конфискация половины имущества
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на приговор Приморского суда Одессы.
Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.
Суд решил взять Стерненка под стражу в зале суда. Также судья постановил забрать половину имущества деятеля.
Сам активист не согласен с приговором суда и будет подавать апелляцию.
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В 2015 году активиста и в то время лидера одесского "Правого сектора" Стерненка задержали по подозрению в разбойном нападении и похищении человека.
Правоохранители отметили, что жертвой стал депутат Коминтерновского районного совета Одесской области Сергей Щербич. Об этом заявлял сам депутат, он вроде узнал Стерненка и Демчука среди своих похитителей.
Они также забросали Стерненку похищения депутата ради денег.
Сам Стерненко считает обвинения против него сфабрикованным и говорит, что они основываются лишь на заявлении самого Щербича.
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