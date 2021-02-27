"Свободу Стерненко!": Участники акции на Банковой отправились в ОГПУ
Колонна участников акции уже отправилась в здание ОГПУ, сообщает Еспресо.TV .
"Сейчас мы идем в Генеральную прокуратуру посетить генеральную прокурорку Венедиктову. Потому что именно ее руками Кремль посадил Сергея Стерненко. Именно ее руками они нарушили все нормы законности, ее руками они пытаются закрыть рот пылкому критику страны-агрессора и приспешников путина в Украине ", - говорится в сообщении на телеграмм-канале" Самозащита ".
Организаторы акции напомнили, что есть свидетельства о давлении генерального прокурора на следователей и судей по делу Сергея Стерненко.
"Не секрет, что Венедиктова и ее прокуроры предвзяты к Сергею. Именно она заставляла зампрокурора Трепака объявить подозрение Стерненко и освободила его, когда он отказался это сделать. Именно она, нарушая все нормы закона, объявила, что Стерненку будет вынесен подозрение в любом случае. Именно она давила на правосудие и в минувший вторник таки дожала ", - заявили организаторы акции.
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- Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда. Отметим, Стерненка осудили по статье разбой, а не похищение.
- Стерненко прокомментировал приговор суда , заявив, что на судью давили подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПГ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.
- После приговора активисты объявили акции протеста по всей Украине. В Киеве граждане протестовали под Офисом президента.
- По факту столкновений на улице Банковой, начато уголовное производство .
- Активисты объявили бессрочную акцию протеста из-за приговора Стерненку.
- Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил , что при нем активист Сергей Стерненко не был агентом спецслужбы.
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