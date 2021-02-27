"Свободу Стерненко!": Участники акции на Банковой отправились в ОГПУ

27 февраля, 2021, 13:23

Организаторы акции в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко объявили о походе с Банковой в здание Офиса генерального прокурора

Колонна участников акции уже отправилась в здание ОГПУ, сообщает Еспресо.TV .

"Сейчас мы идем в Генеральную прокуратуру посетить генеральную прокурорку Венедиктову. Потому что именно ее руками Кремль посадил Сергея Стерненко. Именно ее руками они нарушили все нормы законности, ее руками они пытаются закрыть рот пылкому критику страны-агрессора и приспешников путина в Украине ", - говорится в сообщении на телеграмм-канале" Самозащита ".

Организаторы акции напомнили, что есть свидетельства о давлении генерального прокурора на следователей и судей по делу Сергея Стерненко.

"Не секрет, что Венедиктова и ее прокуроры предвзяты к Сергею. Именно она заставляла зампрокурора Трепака объявить подозрение Стерненко и освободила его, когда он отказался это сделать. Именно она, нарушая все нормы закона, объявила, что Стерненку будет вынесен подозрение в любом случае. Именно она давила на правосудие и в минувший вторник таки дожала ", - заявили организаторы акции.

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