Приговор Стерненко: Баканов заявил о проблеме недоверия к судам и добавил, что активист не был агентом СБУ во время его каденции
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"По поводу господина Стерненко, который, возможно, в этом деле как агент СБУ. Возможно, что с этим связано такое длительное расследование этого уголовного дела? Стерненко на моей каденции ни был агентом СБУ и его нет в учетных данных СБУ как агента", - сказал Баканов.
Он добавил, что последствия вынесения приговора обусловленны проблемами судебной системы.
"Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе", - сказал глава СБУ
Он отметил, что дело следует рассматривать в двух аспектах: публичном и юридическом.
"Если мы строим правовое государство, европейское, то в этой дискуссии должны учитывать исключительно юридическую плоскость, иначе мы превратимся в страну, в которой правосудие вообще ничего не стоит", - отметил Баканов.
- Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году, активиста арестовали в зале суда.
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