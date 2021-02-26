Приговор Стерненко: Баканов заявил о проблеме недоверия к судам и добавил, что активист не был агентом СБУ во время его каденции

26 февраля, 2021, 10:22

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что при нем активист Сергей Стерненко не был агентом спецслужбы

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"По поводу господина Стерненко, который, возможно, в этом деле как агент СБУ. Возможно, что с этим связано такое длительное расследование этого уголовного дела? Стерненко на моей каденции ни был агентом СБУ и его нет в учетных данных СБУ как агента", - сказал Баканов.

Он добавил, что последствия вынесения приговора обусловленны проблемами судебной системы.

"Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе", - сказал глава СБУ

Он отметил, что дело следует рассматривать в двух аспектах: публичном и юридическом.

"Если мы строим правовое государство, европейское, то в этой дискуссии должны учитывать исключительно юридическую плоскость, иначе мы превратимся в страну, в которой правосудие вообще ничего не стоит", - отметил Баканов.

Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году, активиста арестовали в зале суда.