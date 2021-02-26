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Espreso.tvОбществоПриговор Стерненко: Баканов заявил о проблеме недоверия к судам и добавил, что активист не был агентом СБУ во время его каденции

Приговор Стерненко: Баканов заявил о проблеме недоверия к судам и добавил, что активист не был агентом СБУ во время его каденции

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что при нем активист Сергей Стерненко не был агентом спецслужбы

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"По поводу господина Стерненко, который, возможно, в этом деле как агент СБУ. Возможно, что с этим связано такое длительное расследование этого уголовного дела? Стерненко на моей каденции ни был агентом СБУ и его нет в учетных данных СБУ как агента", - сказал Баканов.

Он добавил, что последствия вынесения приговора обусловленны проблемами судебной системы.

"Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе", - сказал глава СБУ

Он отметил, что дело следует рассматривать в двух аспектах: публичном и юридическом.

"Если мы строим правовое государство, европейское, то в этой дискуссии должны учитывать исключительно юридическую плоскость, иначе мы превратимся в страну, в которой правосудие вообще ничего не стоит", - отметил Баканов.

  • Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году, активиста арестовали в зале суда.

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