Освободить Стерненко и перезапустить ВРП: организаторы акции на Банковой назвали свои требования

27 февраля, 2021, 13:02

Организаторы акции в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко требуют освободить его из заключения и перезапустить Высший совет правосудия

Об этом сообщили в телеграмм-канале организаторов акции в поддержку Стерненко "Самозащита".

Участники акции требуют немедленно освободить из тюрьмы Сергея Стерненко и других политзаключенных

Также они требуют обновить судебную систему, а именно перезапустить Высший совет правосудия.

"Новых членов судебных органов требуем набрать в честном конкурсе", - говорится в сообщении.

Читайте также: На Банковой митингующие требуют освобождения Стерненко. Онлайн