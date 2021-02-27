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Освободить Стерненко и перезапустить ВРП: организаторы акции на Банковой назвали свои требования


фото: Телеграм-канал "Самозахист"
Организаторы акции в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко требуют освободить его из заключения и перезапустить Высший совет правосудия

Об этом сообщили в телеграмм-канале организаторов акции в поддержку Стерненко "Самозащита".

Участники акции требуют немедленно освободить из тюрьмы Сергея Стерненко  и других политзаключенных

Также они требуют обновить судебную систему, а именно перезапустить Высший совет правосудия.

"Новых членов судебных органов требуем набрать в честном конкурсе", - говорится в сообщении.

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  • Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда. Отметим, Стерненка осудили по статье разбой, а не похищение.
  • Стерненко прокомментировал приговор суда , заявив, что на судью давили подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПГ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.
  • После приговора активисты объявили акции протеста по всей Украине. В Киеве граждане протестовали под Офисом президента.
  • По факту столкновений на улице Банковой, начато уголовное производство .
  • Активисты объявили бессрочную акцию протеста из-за приговора Стерненко.
  • Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил , что при нем активист Сергей Стерненко не был агентом спецслужбы.
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