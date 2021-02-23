"Судью дожали Венедиктова, Татаров и Труханов": Стерненко о приговоре
Об этом Сергей Стерненко написал в Facebook.
"Все изъятые вещи во время обыска признаны судом допустимыми доказательствами. Хотя обыск у меня дома проводился без адвоката, с которым мне даже не дали связаться", - отметил активист.
Он добавил, что все судебно-медицинские экспертизы, составленные на русском языке также признаны допустимыми. Хотя это прямое нарушение ст. 29 УПК.
"Показания титушки Щербича суд признал достоверными", - подчеркнул Стерненко.
Также суд отказался признавать доказательством заключение специалиста по стартового пистолета, в котором специалист указал что экспертиза по пистолету проводилась с существенными нарушениями и пистолет не является огнестрельным оружием.
"Суд не сомневается в заключении эксперта стороны обвинения, в котором тот сказал, что взял пистолет стартовый, но после викручення экспертом втулки из ствола стал огнестрельным. Судья считает, что у нас существует закон об оружии, и это (!) милицейская инструкция, законом не является "", - пояснил Стерненко.
По словам общественного активиста, стартовый пистолет он собственноручно выдал полиции.
"Это вообще по ч. 3 ст. 263 УК является основанием для освобождения от уголовной ответственности. Но судья также отверг этот документ, потому что добровольная выдача не будет зафиксирована в протоколе обыска и я в нем это не написал", - отметил он.
"Но я не подписывал протокол, потому что ко мне не пустили адвоката! Такое впечатление, что приговор писали мусора. Судья же дожала Венедиктова, Татаров и Труханов за эти дни. Обвинительный приговор по всем статьям", - написал активист Сергей Стерненко.
- Напомним, Сергей Стерненку дали 7 лет и три месяца, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году. активиста арестовали в зале суда.
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