 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбщество"Судью дожали Венедиктова, Татаров и Труханов": Стерненко о приговоре

"Судью дожали Венедиктова, Татаров и Труханов": Стерненко о приговоре

23 февраля активист Сергей Стерненко прокомментировал приговора суда, заявив, что на судью давили подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПГ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов

Об этом Сергей Стерненко написал в Facebook.

"Все изъятые вещи во время обыска признаны судом допустимыми доказательствами. Хотя обыск у меня дома проводился без адвоката, с которым мне даже не дали связаться", - отметил активист.

Он добавил, что все судебно-медицинские экспертизы, составленные на русском языке также признаны допустимыми. Хотя это прямое нарушение ст. 29 УПК.

"Показания титушки Щербича суд признал достоверными", - подчеркнул Стерненко.

Также суд отказался признавать доказательством заключение специалиста по стартового пистолета, в котором специалист указал что экспертиза по пистолету проводилась с существенными нарушениями и пистолет не является огнестрельным оружием.

"Суд не сомневается в заключении эксперта стороны обвинения, в котором тот сказал, что взял пистолет стартовый, но после викручення экспертом втулки из ствола стал огнестрельным. Судья считает, что у нас существует закон об оружии, и это (!) милицейская инструкция, законом не является "", - пояснил Стерненко.

По словам общественного активиста, стартовый пистолет он собственноручно выдал полиции.

"Это вообще по ч. 3 ст. 263 УК является основанием для освобождения от уголовной ответственности. Но судья также отверг этот документ, потому что добровольная выдача не будет зафиксирована в протоколе обыска и я в нем это не написал", - отметил он.

"Но я не подписывал протокол, потому что ко мне не пустили адвоката! Такое впечатление, что приговор писали мусора. Судья же дожала Венедиктова, Татаров и Труханов за эти дни. Обвинительный приговор по всем статьям", - написал активист Сергей Стерненко.

 
  • Напомним, Сергей Стерненку дали 7 лет и три месяца, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году. активиста арестовали в зале суда.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 февраля, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать