Стерненко не будет просить Зеленского о помиловании в случае окончательного осуждения, - адвокаты
26 февраля, 2021, 13:38
Активист Сергей Стерненко, которого приговорили к 7 годам по делу о похищении человека, не будет просить президента Владимира Зеленского о помиловании в случае окончательного осуждения
Об этом адвокаты активиста заявили на пресс- конференции, сообщает Еспресс.TV .
Адвокат Маси Найем заявил, что Стерненко не признает вины и будет подана апелляция.
Читайте также: "Если не выгоните чертей, они уничтожат и вас": Стерненко в письме из СИЗО обратился к Зеленскому и поблагодарил протестующих
"С ходатайством о помиловании Сергей обращаться не будет. Его цель - доказать свою невиновность", - подчеркнул другой адвокат Андрей Писаренко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти