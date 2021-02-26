Стерненко не будет просить Зеленского о помиловании в случае окончательного осуждения, - адвокаты

26 февраля, 2021, 13:38

Активист Сергей Стерненко, которого приговорили к 7 годам по делу о похищении человека, не будет просить президента Владимира Зеленского о помиловании в случае окончательного осуждения

Об этом адвокаты активиста заявили на пресс- конференции, сообщает Еспресс.TV .

Адвокат Маси Найем заявил, что Стерненко не признает вины и будет подана апелляция.

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"С ходатайством о помиловании Сергей обращаться не будет. Его цель - доказать свою невиновность", - подчеркнул другой адвокат Андрей Писаренко.