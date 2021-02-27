 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоНа Банковой продолжается акция в поддержку Стерненко. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Банковой продолжается акция в поддержку Стерненко. ФОТОРЕПОРТАЖ

27 февраля в Киеве возле Офиса президента Украины проходит акция в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Читайте также: Стерненко не будет просить Зеленского о помиловании в случае окончательного осуждения, - адвокаты

  • Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда. Отметим, Стерненка осудили по статье разбой, а не похищение.
  • Стерненко прокомментировал приговор суда , заявив, что на судью давили подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПГ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.
  • После приговора активисты объявили акции протеста по всей Украине. В Киеве граждане протестовали под Офисом президента.
  • По факту столкновений на улице Банковой, начато уголовное производство .
  • Активисты объявили бессрочную акцию протеста из-за приговора Стерненко.
  • Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил , что при нем активист Сергей Стерненко не был агентом спецслужбы.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 февраля, 2021 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать