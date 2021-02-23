Дело Стерненко: протестующие на Банковой объявили бессрочную акцию
23 февраля, 2021, 23:07
Протестующие на Банковой в Киеве не планируют расходиться. Они объявили бессрочную акцию протеста
Об этом сообщили в Telegram-канале Сергея Стерненко.
"Сейчас мы будем оставаться на Банковой столько, сколько нужно. Однако власть не до конца поняла, что времена бесправия и произвола заканчиваются. Поэтому мы не собираемся останавливаться и объявляем бессрочную акцию протеста, которая продлится до того момента, пока Сергей Стерненко не будет не на свободе. Вы нужны в Киеве. Суббота, 12:00 Офис президента", - говорится в сообщении.
Читайте также: Столкновения на Банковой: протестующие забросали файерами двор ОПУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году. активиста арестовали в зале суда.
- Стерненко прокомментировал приговор суда, заявив, что на судью давили подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПУГ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.
- По факту столкновений на улице Банковой в Киеве, которые произошли в результате акции протеста из-за приговора активисту Сергею Стерненкоу, начато уголовное производство.
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти