Дело Стерненко: протестующие на Банковой объявили бессрочную акцию

23 февраля, 2021, 23:07

Протестующие на Банковой в Киеве не планируют расходиться. Они объявили бессрочную акцию протеста

Об этом сообщили в Telegram-канале Сергея Стерненко.

"Сейчас мы будем оставаться на Банковой столько, сколько нужно. Однако власть не до конца поняла, что времена бесправия и произвола заканчиваются. Поэтому мы не собираемся останавливаться и объявляем бессрочную акцию протеста, которая продлится до того момента, пока Сергей Стерненко не будет не на свободе. Вы нужны в Киеве. Суббота, 12:00 Офис президента", - говорится в сообщении.

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