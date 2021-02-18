"Решение необоснованное, с нарушением подсудности": НАБУ обвинило Печерский суд в незаконном вмешательстве в расследование хищения газа

18 февраля, 2021, 20:04

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что Печерский районный суд Киева незаконно вмешался в расследование бюро о хищении газа

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что Печерский районный суд Киева вмешался в расследование НАБУ и САП.

"10 февраля он принял решение, согласно которому Генеральный прокурор должен забрать у НАБУ дело о хищении газа, принадлежавшего НАК "Нафтогаз Украины", на 729,8 млн грн и передать его другому органу досудебного расследования. Решение необоснованное, принятое с нарушением подсудности. НАБУ и САП его обжаловали, подав 18 февраля апелляционную жалобу в апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда, как того требует закон", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что расследование, судьбой которого "внезапно" проникся Печерский райсуд столицы, детективы завершили еще в октябре 2020 года.

"И уже несколько месяцев подозреваемые знакомятся с материалами дела. Это второй эпизод коррупционной схемы по хищению газа на двух ТЭЦ - Новояворовской и Новороздольской. Первый - о хищении газа на 1,4 млрд грн - с декабря 2019-го слушается в суде. Общая сумма хищений по двум эпизодам превышает 2,1 млрд грн", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Печерский райсуд не впервые незаконно вмешивается в расследование НАБУ и САП.

"Не думаем, что судьи Печерского райсуда столицы такие решения принимают в интересах лиц, уличенных в топ-корупции. Однако, настораживает системность в принятии подобных решений в таких резонансных делах, как дело "ВиЭйБи Банка", заместителя руководителя Офиса Президента и председателя Окружного административного суда г. Киева. При этом решение таких вопросов выходит за пределы компетенции Печерского райсуда, поскольку исключительные полномочия по принятию решений по делам о топ-корупции имеет только Высший антикоррупционный суд", - говорится в сообщении.

Напомним, Офис генерального прокурора ведет несколько дел по НАК "Нафтогаз Украины" и относительно Акта государственной проверки компании.

1 декабря 2020 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

18 декабря стало известно, что и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следственными прокурорами САП подозрения заместителю главы ОПУ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.

21 декабря заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционное бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.

23 декабря 2020 года заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины.

30 декабря ВАКС удовлетворил ходатайство ОГПУ об отзыве требования меры пресечения в виде ареста для заместителя главы Офиса президента Олега Татарова по делу квартир для Нацгвардии.

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что в ОГПУ создают "формальные основания" для извлечения дела заместителя главы Офиса президента Олега Татарова из подследственности ведомства.

Впоследствии Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда остановила решение Печерского о передаче дела заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова в СБУ.

Впоследствии Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда остановила решение Печерского о передаче дела заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова в СБУ. Также Печерский районный суд Киева во второй раз вмешался в расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) о хищении 1,2 млрд грн кредита Национального банка Украины (НБУ), предоставленного «ВиЭйБи Банку».

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