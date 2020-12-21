Татаров пришел для вручения подозрения в НАБУ, - журналист

21 декабря, 2020, 14:06

21 декабря заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционного бюро

Об этом сообщил журналист Олег Новиков в Telegram.

Заместитель председателя Офиса президента Андрея Ермака, Олег Татаров пришел в НАБу для вручения ему подозрения относительно взятки в виде паркоместа в ЖК Артемовский от экс-нардепа Максима Микитась заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Константину Дубоносу.

Напомним, детективы НАБУ подозревают, что взятка-паркоместо предоставили за внесение недостоверных данных к экспертизе, которую проводило ГНИЭКЦ в рамках дела о завладении более 81 млн грн Нацгвардии.

Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитась.

Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров заявлял, что подаст в суд на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

антикоррупционного бюро Артема Сытника. 18 декабря стало известно, что и.о. председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову. Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю председателя ОПГ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю председателя ОПГ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии. Однако, детективы НАБУ и прокуроры САП вручили подозрение Татарову заочно : их не пустили в Оису президента для процедуры

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