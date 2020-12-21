Татаров пришел для вручения подозрения в НАБУ, - журналист
21 декабря, 2020, 14:06
21 декабря заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционного бюро
Об этом сообщил журналист Олег Новиков в Telegram.
Заместитель председателя Офиса президента Андрея Ермака, Олег Татаров пришел в НАБу для вручения ему подозрения относительно взятки в виде паркоместа в ЖК Артемовский от экс-нардепа Максима Микитась заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Константину Дубоносу.
Напомним, детективы НАБУ подозревают, что взятка-паркоместо предоставили за внесение недостоверных данных к экспертизе, которую проводило ГНИЭКЦ в рамках дела о завладении более 81 млн грн Нацгвардии.
- Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитась.
- Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров заявлял, что подаст в суд на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
- 18 декабря стало известно, что и.о. председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.
- Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю председателя ОПГ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.
- Однако, детективы НАБУ и прокуроры САП вручили подозрение Татарову заочно : их не пустили в Оису президента для процедуры
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