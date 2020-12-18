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Espreso.tvОбществоГлава САП подтвердил подписание подозрения Татарову

Глава САП подтвердил подписание подозрения Татарову


фото: 5.ua
И.о. председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову

Об этом он сообщил в комментарии Укринформу.

"Да, я подписал подозрение замглавы Офиса Президента Олегу Татарову. Сейчас НАБУ принимает меры по вручению подозрения", - сказал Грищук.

Татаров в Telegram уже отреагировал.

"Сытник (директор НАБУ, - ред.) - это признанный виновным судом в коррупции функционер и государственный преступник, который сводит личные счеты. Я пройду этот путь, докажу свою невиновность и достойно отвечу", - написал Татаров.

  • 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.
  • Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров заявлял, что подаст в суд на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

 

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