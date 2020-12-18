Глава САП подтвердил подписание подозрения Татарову

18 декабря, 2020, 14:57

И.о. председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову

Об этом он сообщил в комментарии Укринформу.

"Да, я подписал подозрение замглавы Офиса Президента Олегу Татарову. Сейчас НАБУ принимает меры по вручению подозрения", - сказал Грищук.

Татаров в Telegram уже отреагировал.

"Сытник (директор НАБУ, - ред.) - это признанный виновным судом в коррупции функционер и государственный преступник, который сводит личные счеты. Я пройду этот путь, докажу свою невиновность и достойно отвечу", - написал Татаров.