Глава САП подтвердил подписание подозрения Татарову
18 декабря, 2020, 14:57
И.о. председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову
Об этом он сообщил в комментарии Укринформу.
"Да, я подписал подозрение замглавы Офиса Президента Олегу Татарову. Сейчас НАБУ принимает меры по вручению подозрения", - сказал Грищук.
Татаров в Telegram уже отреагировал.
"Сытник (директор НАБУ, - ред.) - это признанный виновным судом в коррупции функционер и государственный преступник, который сводит личные счеты. Я пройду этот путь, докажу свою невиновность и достойно отвечу", - написал Татаров.
- 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.
- Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров заявлял, что подаст в суд на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.