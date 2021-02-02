Печерский суд во второй раз вмешался в дело "ВиЭйБи Банка", - НАБУ

2 февраля, 2021, 11:04

Печерский районный суд Киева во второй раз вмешался в расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) о хищении 1,2 млрд грн кредита Национального банка Украины (НБУ), предоставленного "ВиЭйБи Банку"

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба НАБУ.

"Печерский райсуд Киева во второй раз незаконно вмешался в расследование НАБУ и САП о хищении 1,2 млрд грн кредита НБУ, предоставленного "ВиЭйБи Банку", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что кроме вопроса подследственности, решить который обязали Генерального прокурора, 21 января 2021 года суд в мотивировочной части решил, что подозрения, сообщенные организаторам схемы в ноябре 2019 года, необоснованны.

"Также суд в контексте расследования указанного преступления увидел конфликт интересов в действиях Артема Сытника как директора НАБУ, что, по мнению судьи, является аргументом для изменения органа досудебного расследования. Ни одна из приведенных позиций судом не мотивирована", - добавили в НАБУ.

В Бюро такое решение назвали незаконным по ряду причин.

Так, отметили в НАБУ, суд общей юрисдикции, которым является Печерский суд, не может принимать дела в уголовном процессе, а хищения 1,2 млрд грн кредита НБУ, предоставленном "ВиЭйБи Банка" исследуют в рамках уголовного производства.

"Решение по делам НАБУ и САП по закону может принимать исключительно Высший антикоррупционный суд, при рассмотрении мер признал подозрения задействованным в схеме лицам обоснованными", - отметили в ведомстве.

Кроме того, отмечается, что преступления расследуют детективы НАБУ, а не директор Бюро, который не имеет следственной функции и не является руководителем органа досудебного расследования. Также отмечается, что органом, уполномоченным определять наличие конфликта интересов в действиях должностных лиц по закону является Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, а не Печерский райсуд столицы.

Следовательно, сторона обвинения обжаловала решение Печерского райсуда от 21 января 2020 года законно - в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).