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Espreso.tvОбществоПрокуроры отозвали требование арестовать Татарова, ВАКС удовлетворил ходатайство

Прокуроры отозвали требование арестовать Татарова, ВАКС удовлетворил ходатайство

30 декабря ВАКС удовлетворил ходатайство ОГПУ об отзыве требования меры пресечения в виде ареста для заместителя главы Офиса президента Олега Татарова по делу о квартирах для Нацгвардии

Об этом сообщает "УП" со ссылкой на постановление судьи Высшего антикоррупционного суда.

"Следственный судья .. постановил ... заявление прокурора ... Андрея Грицана об отзыве ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Олега Татарова удовлетворить", - зачитал решение ВАКС судья Тимур Хамзин.

Отмечается, что решение суда обжалованию не подлежит, а его полный текст объявят утром 31 декабря.

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