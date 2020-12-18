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НАБУ подтвердило вручение подозрения заместителю Ермака Татарову


фото: ukranews
18 декабря Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю председателя ОПУ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии

Об этом повдомляе пресс-служба НАБУ .

"18 декабря 2020 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили заместителю председателя Офиса Президента Украины о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу")", - говорится в сообщении.

Следствие обвиняет Татарова в том, что работая в "Укрбуде" он мог давать взятки для обеспечения недостоверного заключения со стороны судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины.

"Заместитель председателя Офиса Президента Украины является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него в деле подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ч.3 ст.368 УК Украины) и бывший народный депутат, экс-конечный  бенефициарный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" (ч.3 ст.369 УК Украины)", - добавили в пресс-службе.

  • 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.
  • Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров заявил, что подаст в суд на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
  • Раньше, 18 декабря, стало известно, что и.о. председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову

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