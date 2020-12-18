НАБУ подтвердило вручение подозрения заместителю Ермака Татарову

18 декабря, 2020, 16:25

18 декабря Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю председателя ОПУ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии

Об этом повдомляе пресс-служба НАБУ .

"18 декабря 2020 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили заместителю председателя Офиса Президента Украины о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу")", - говорится в сообщении.

Следствие обвиняет Татарова в том, что работая в "Укрбуде" он мог давать взятки для обеспечения недостоверного заключения со стороны судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины.

"Заместитель председателя Офиса Президента Украины является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него в деле подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ч.3 ст.368 УК Украины) и бывший народный депутат, экс-конечный бенефициарный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" (ч.3 ст.369 УК Украины)", - добавили в пресс-службе.

1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров заявил, что подаст в суд на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Раньше, 18 декабря, стало известно, что и.о. председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо