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ВАКС остановил решение Печерского суда о передаче дела Татарова от НАБУ в СБУ


фото: gettyimages
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда остановила решение Печерского о передаче дела заместителя главы Офиса президента Олега Татарова в СБУ

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Там отметили, что ВАКС также обязал ГБР в срок до 13:00 10 февраля 2021 предоставить ВАКС упомянутое решение Печерского райсуда, чтобы тем самым разблокировать рассмотрение апелляции в ВАКС.

  • Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.
  • 18 декабря стало известно, что и.о. главы Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.
  • Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю главы ОПУ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.
  • 21 декабря заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционное  бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.
  • 23 декабря 2020 заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины.
  • 30 декабря ВАКС удовлетворил ходатайство ОГПУ об отзыве требования пресечения в виде ареста для заместителя главы Офиса президента Олега Татарова по делу квартир для Нацгвардии.
  • В Национальном антикоррупционном бюро заявили , что в ОГПУ создают "формальные основания" для извлечения дела заместителя главы Офиса президента Олега Татарова с подследственности ведомства.

 

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