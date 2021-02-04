ВАКС остановил решение Печерского суда о передаче дела Татарова от НАБУ в СБУ

4 февраля, 2021, 16:02

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда остановила решение Печерского о передаче дела заместителя главы Офиса президента Олега Татарова в СБУ

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Там отметили, что ВАКС также обязал ГБР в срок до 13:00 10 февраля 2021 предоставить ВАКС упомянутое решение Печерского райсуда, чтобы тем самым разблокировать рассмотрение апелляции в ВАКС.