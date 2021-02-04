ВАКС остановил решение Печерского суда о передаче дела Татарова от НАБУ в СБУ
4 февраля, 2021, 16:02
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда остановила решение Печерского о передаче дела заместителя главы Офиса президента Олега Татарова в СБУ
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
Там отметили, что ВАКС также обязал ГБР в срок до 13:00 10 февраля 2021 предоставить ВАКС упомянутое решение Печерского райсуда, чтобы тем самым разблокировать рассмотрение апелляции в ВАКС.
- Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.
- 18 декабря стало известно, что и.о. главы Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.
- Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю главы ОПУ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.
- 21 декабря заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционное бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.
- 23 декабря 2020 заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины.
- 30 декабря ВАКС удовлетворил ходатайство ОГПУ об отзыве требования пресечения в виде ареста для заместителя главы Офиса президента Олега Татарова по делу квартир для Нацгвардии.
- В Национальном антикоррупционном бюро заявили , что в ОГПУ создают "формальные основания" для извлечения дела заместителя главы Офиса президента Олега Татарова с подследственности ведомства.
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти